26 октября в Уфе пройдет заседание рабочей группы Беларуси и Башкортостана

Производственная кооперация и развитие туризма: Беларусь активно работает с российскими регионами. 26 октября о совместных проектах говорить будут в Башкортостане, где пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству.

Экономическое сотрудничество между Беларусью и этим российским регионом выстроено уже давно, связи крепкие. Здесь работает несколько и совместных предприятий. Самое топовое - между МАЗом и Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, они вместе собирают троллейбусы. Более 40 % российского парка обновляется именно за счет работы этого предприятия.

Также в Уфе работают и фирменные магазины белорусских производителей продуктов питания, текстильной продукции и производителей женской одежды.

Есть еще несколько проектов. Чтобы они развивались, нужно все время встречаться, обсуждать и согласовывать планы. Несколько лет назад в городе открылся мультибрендовый центр белорусской техники.

Важно, чтобы проекты развивались, появлялись новые точки работы. Об этом будут говорить 26 октября в Уфе на заседании рабочей группы по сотрудничеству. От белорусской стороны ее возглавляет глава Национального банка Роман Головченко, а от Башкортостана - глава республики Радий Хабиров.

До заседания, которое пройдет во второй половине дня, состоится двусторонняя встреча тет-а-тет, также партнеры посетят совместные предприятия.

Российская сторона пригласила белорусских коллег на площадку, которая будет возводиться в 2027 году, - промышленно-логистический парк "Платформа" для производителей малого и среднего бизнеса. Здесь их будет не менее 20.

Появятся не просто заводы, а производственные мощности по выпуску нужных комплектующих. В планах, чтобы эта платформа стала точкой притяжения и компаний, и производителей, и развития кооперации, а также компаний, которые занимаются грузоперевозками, ведь здесь пересекаются различные транспортные пути, нужно доставлять товары, сырье, а также отгружать готовую продукцию.

День стартует с переговоров о туристическом потенциале. Беларусь активно продвигает туристические маршруты, и они очень интересны жителям Башкортостана. Уже работает программа "Активное долголетие": в страну приезжают представители серебряного возраста. Но Беларусь готова предложить больше совместных проектов, ведь белорусам тоже интересно будет открывать Башкортостан.