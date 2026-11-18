Малое и среднее предпринимательство (МСП) в Беларуси давно стало частью экономики и ее развитым сектором.

Какой вклад в экономику страны вносит малый и средний бизнес и какие параметры его развития заложены в программных документах до 2030 года, рассказал в ток-шоу "Экономическая среда" первый заместитель министра экономики Беларуси Иван Вежновец.

Факт Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) занимают 27 % ВВП. В этой сфере трудятся более 1,7 млн человек.

Кроме этих внушительных данных, больше трети бюджета формирует малое и среднее предпринимательство. В отдельных сферах МСП занимает существенное место. В сфере общественного питания он составляет свыше 52 %.

"В рамках Государственной программы "Устойчивое предпринимательство" на 2026-2030 годы оцениваем, что треть доходов бюджета будет по-прежнему формировать малый и средний бизнес. Планируем в дальнейшем стимулировать их развитие", - отметил первый замминистра экономики Беларуси.

Предполагается, что к 2030 году малый и средний бизнес будет генерировать 30 % валового внутреннего продукта Беларуси, продолжать заниматься экспортными поставками и вносить платежи в бюджет.

Иван Вежновец

Два года назад изменились правила работы для предпринимателей. Тогда звучало много скепсиса. Преимущественно активничали оппоненты и пугали закрытием половины индивидуальных предпринимателей, резким ростом стоимости услуг и сокращением вклада этого сектора в генерирование ВВП. За два полных года (с 2023-го по 2025-й) численность индивидуальных предпринимателей, по данным Белстата, действительно сократилась на 33 тыс., однако вклад сектора в ВВП как раз не уменьшился, а увеличился более чем на 2 % - с 25,2 % до 27,4 %.

"Если говорить только о цифрах сокращения индивидуальных предпринимателей, то это будет не совсем объективная картина. Надо смотреть в совокупности. Добавлю, что за этот же период в Беларуси количество юридических лиц увеличилось больше чем на 19 тыс. Из них больше 8 тыс. - индивидуальные предприниматели, перешедшие в юридическое лицо, они трансформировали свою деятельность. На это и было направлено изменение, чтобы люди могли в упрощенном порядке перейти в новые формы работы", - объяснил Иван Вежновец.

Чем полезен переход для страны? Пожалуй, появлением рабочих мест. У юридических лиц примерно в 2,2 раза больше работников, чем у индивидуальных предпринимателей. Да, юрлицо платит больше налогов, чем ИП, зато вклад в ВВП говорит сам за себя. Эффект, заложенный в закон больше двух лет назад, получился именно тот, на который рассчитывали в государстве.

Главное фото: magnific.com