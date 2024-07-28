28 июля белорусской торговле исполнилось 100 лет - расскажем о достижениях в сфере

Инфляция также находится под контролем и в рамках заданных целей. 5,8 % за текущее полугодие - это хороший показатель, тем более мы видим, как будем двигаться дальше. Сама инфраструктура торговых объектов растет. У нас за первое полугодие почти на 1 % выросло количество торговых объектов. Мы видим хорошую динамику развития белорусского торгового сектора.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси