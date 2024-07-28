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28 июля белорусской торговле исполнилось 100 лет - расскажем о достижениях в сфере

Белорусская торговля 28 июля отмечает вековой юбилей. Поздравление работникам отрасли с профессиональным праздником направил Президент.

Сегодня в этой сфере трудятся более 600 тыс. человек. Эти люди решают важнейшую социально-экономическую задачу - обеспечивают эффективную работу потребительского рынка. От их профессионализма и компетентности зависит ассортимент товаров на полках магазинов, доступность и качество услуг.

Торговля занимает одно из главных мест по вкладу в экономику страны, в формировании ВВП отрасль уступает лишь промышленности. Вековой юбилей белорусская торговля встречает с положительными результатами. За первое полугодие розничный товарооборот прибавил 11,5 %. Доля продаж отечественных товаров вплотную приблизилась к 77 %.

Инфляция также находится под контролем и в рамках заданных целей. 5,8 % за текущее полугодие - это хороший показатель, тем более мы видим, как будем двигаться дальше. Сама инфраструктура торговых объектов растет. У нас за первое полугодие почти на 1 % выросло количество торговых объектов. Мы видим хорошую динамику развития белорусского торгового сектора.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

"Перед розничной торговлей стоит основная задача - быть экономически устойчивой и насыщать рынок. Мы стараемся оказать услугу как можно лучше. Наши магазины прекрасные, обеспеченность товаром достаточная. Мы прикладываем большие усилия, чтобы перейти на новый уровень предложения нашей торговой услуги", - отметила директор Ассоциации розничных сетей Беларуси Наталия Шаблинская.

Также растет и число торговых объектов. Сегодня в рознице их почти 130 тыс. МАРТ как регулятор отмечает, что отрасль демонстрирует достойный уровень развития, однако потенциал не исчерпан, впереди решение серьезных задач.

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