28 тысяч тонн льнотресты планируют получить аграрии Минской области

На Воложинском льнозаводе (а в стране только две таких линии - у нас и в Лиде) мы выпускаем пищевое и техническое масло. Расширяем в этом году площади под лен-кудряш масличный. Небольшая бутылочка (250 миллилитров) сегодня стоит 4,50 рубля. Это очень выгодно. В этом году на 25 % мы в области увеличили посевные площади. Цель - обеспечить полностью загрузку мощностей, дать людям работу. От этого зависит и экономика работы предприятий.

Виктор Гейдель, гендиректор ОАО "Минобллен"