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28 тысяч тонн льнотресты планируют получить аграрии Минской области
В Минской области продолжаются весенне-полевые работы: уже засеяно более половины всех яровых культур. Кроме традиционных зерновых и кукурузы, есть особые поля, где посеяли лен.
В планах на этот сезон получить 28 тысяч тонн льнотресты. Ее переработкой в волокно занимаются четыре завода центрального региона. Изготавливают также и льняное масло - пищевое и техническое. О роли и пользе северного "шелка" для АПК страны - Алексей Кондратенко.
Льняные перспективы: посевные площади под масляную культуру увеличивают
Семена льна-долгунца засыпают в бункер и вереница техники готова к севу! Вслед за трактором с культиватором идет еще один "Беларус" с посевным агрегатом. Работы много - площадь льняного поля - 340 гектаров! К тому же и сама культура требовательная.
Из волокна льна изготавливают и постельное белье, и одежку, которая дышит. Также из семян готовят масло льняное. Культура требовательная, она мелкосеменная, поэтому нужен тщательный подход в обработке почвы, применении минеральных удобрений, микроэлементов. Еще специфика в том, что есть несколько обработок от сорных растений.
У Слуцкого льнозавода есть арендные земли в Солигорском и Копыльском районах. Предприятие обеспечивает себя семенами. В итоге вся сырьевая зона позволяет получать запас льнотресты для переработки в течение года.
Линия за сутки пропускает до 25 тонн тресты. На выходе - длинное и короткое волокно, которое сортируют по номерам. Подход к производству рациональный: из отходов делают кастробрикеты - ценное биотопливо.
По теплоотдаче они выше, чем торфяные брикеты. А зольность всего 1-2 %. Их можно использовать для отопления, а также население берет для питательной среды для выращивания грибов.
Качественное льноволокно востребовано в нашей стране, растут и экспортные поставки в Россию и Китай. Одежда, полотенца и пледы из белорусского льна популярны у любителей всего натурального. В Минской области четыре льнозавода, где кроме волокна также изготавливают и льняное масло - выгодный и востребованный продукт.
На Воложинском льнозаводе (а в стране только две таких линии - у нас и в Лиде) мы выпускаем пищевое и техническое масло. Расширяем в этом году площади под лен-кудряш масличный. Небольшая бутылочка (250 миллилитров) сегодня стоит 4,50 рубля. Это очень выгодно. В этом году на 25 % мы в области увеличили посевные площади. Цель - обеспечить полностью загрузку мощностей, дать людям работу. От этого зависит и экономика работы предприятий.
Время уборки льняного урожая - сентябрь. В планах аграриев Минской области в этом году получить 28 тысяч тонн льнотресты. Традиционную культуру и историю этапов ее переработки воплотят в тематической экспозиции. Для этого на Слуцком заводе создадут музей льна.
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