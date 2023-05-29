29 мая - День Евразийского экономического союза

День Евразийского экономического союза отмечается сегодня. В этот день в 2014 году был подписан договор о создании ЕАЭС. Сейчас особое внимание в странах "пятерки" - новым кооперационным проектам. В проекте бюджета на следующий год миллиард 750 миллионов российских рублей предусмотрено именно на эти цели. Об этом рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. И первой программой может стать союзная электроника. Также особое значение придается подписанию соглашений о зоне свободной торговли. В частности, с Ираном.