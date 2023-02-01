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2 февраля смотрите специальный репортаж АТН "Беларусь - Тула: кооперация возможностей"
Региональное партнерство Беларусь активизирует и с Тульской областью.
К традиционным сферам нашего взаимодействия (это металлургия и машиностроение) добавляются новые. Тула готова увеличить закупки нашей пищевой упаковки для своих национальных лакомств, а также поставки наших плодоовощных культур и пряжи. Беларусь в прошлом году в два раза увеличила импорт гипсового камня из Тульского региона. Сотрудничество строится с акцентом на импортозамещение. И этого курса придерживаемся уже несколько лет, еще до санкционного давления.
Мы сотрудничаем с точки зрения замещения композиционных материалов, есть предложения от коллег из Беларуси, которые сегодня с нашими предприятиями производственными рассматриваются. Пока идет переговорный процесс, деталей не раскрою, но рассматриваются разные модели, т.е. либо поставка импортозамещающей продукции номенклатуры, либо создание уже совместных предприятий на территории Тульской области с сырьем и определенными компетенциями коллег из Республики Беларусь.
В составе тульского мороженого - молоко из Беларуси. В местных освежителях воздуха - тоже белорусское сырье. В наших стройматериалах - тульский гипсовый камень. И таких десятки примеров. "Беларусь - Тула: кооперация возможностей". Смотрите специальный репортаж АТН завтра после "Панорамы".
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