2 февраля смотрите специальный репортаж АТН "Беларусь - Тула: кооперация возможностей"

Мы сотрудничаем с точки зрения замещения композиционных материалов, есть предложения от коллег из Беларуси, которые сегодня с нашими предприятиями производственными рассматриваются. Пока идет переговорный процесс, деталей не раскрою, но рассматриваются разные модели, т.е. либо поставка импортозамещающей продукции номенклатуры, либо создание уже совместных предприятий на территории Тульской области с сырьем и определенными компетенциями коллег из Республики Беларусь.

Григорий Лаврухин, зампредседателя правительства Тульской области России