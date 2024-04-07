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2 тыс. механизаторов с предприятий и порядка тысячи студентов участвуют в весенней посевной кампании - Бартош

2 тыс. механизаторов с предприятий и порядка тысячи студентов участвуют в весенней посевной кампании - Бартош

Как белорусские сельские хозяйства обеспечены семенами, средствами защиты растений, удобрениями, какая в целом картина по стране, в программе "Главный эфир" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.

Выполнено требование по обеспечению не менее 95 % подготовки техники к весенней посевной кампании, семенами хозяйства обеспечены, отметил глава ведомства. В 2024 году, как и требовалось, стали использовать больше белорусских сортов. "Более 80 % будет посеяно белорусскихсемянкукурузы, которые дают хорошие результаты. Обеспечены зернобобовыми культурами и яровымизерновыми в целом, лен также есть в достаточном количестве. Немного отставание идет по минеральным удобрениям по сравнению с прошымгодом, но в целом на уровень 2023-го мы должны выйти", - пообещал он.

Сегодня более 2 тыс. механизаторов привлечено сгородских предприятий, которые задействованы в посевной кампании.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Министр отметил, что в 2024 году около 1 тыс. студентов высших учебных заведений работают на сельскохозяйственных предприятиях республики в рамках весенней посевной кампании. "Из них порядка 200 человекимеют водительское удостоверение механизатора и работают на нашей белорусской технике, в том числе энергонасыщенной технике", - констатировал Сергей Бартош.

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