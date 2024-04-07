2 тыс. механизаторов с предприятий и порядка тысячи студентов участвуют в весенней посевной кампании - Бартош

Выполнено требование по обеспечению не менее 95 % подготовки техники к весенней посевной кампании, семенами хозяйства обеспечены, отметил глава ведомства. В 2024 году, как и требовалось, стали использовать больше белорусских сортов. "Более 80 % будет посеяно белорусскихсемянкукурузы, которые дают хорошие результаты. Обеспечены зернобобовыми культурами и яровымизерновыми в целом, лен также есть в достаточном количестве. Немного отставание идет по минеральным удобрениям по сравнению с прошымгодом, но в целом на уровень 2023-го мы должны выйти", - пообещал он.