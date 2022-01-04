300 тысяч электрокаров Tesla было продано за последние три месяца 2021 года

Tesla установила новый рекорд по поставкам электрокаров.



Плюс 20 процентов к предыдущему кварталу, в итоге свыше 300 тысяч экологичных авто было продано за последние три месяца года. Всего за 2021 год Tesla предоставила рынку почти миллион электрокаров, увеличив за год поставки почти вдвое.

Капитализация компании в ушедшем году впервые превысила триллион долларов, несмотря на дефицит и проблемы в глобальных цепочках поставок полупроводниковых компонентов, которые оказали негативный эффект на других автопроизводителей.

