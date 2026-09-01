32 % всей продукции БМЗ является инновационной

Сегодня 1/3 всей продукции Белорусского металлургического завода инновационная. 170 исследовательских работ сейчас находятся в процессе разработки. Решаются и вопросы с обеспечением предприятия альтернативным сырьем.

К примеру, успешно прошло испытания и активно внедряется в работу горячебрикетированное железо мелкой фракции. Это позволяет снизить себестоимость и получить экономический эффект.

Стоит задача - внедрить на БМЗ новый стандарт. Е его суть - находить и убирать любые потери, чтобы делать качественный металл вовремя и с минимальными затратами.

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