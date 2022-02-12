37 наград завоевала "Бабушкина крынка" на международной выставке "ПродЭкспо-2022" в Москве

17 золотых, 3 серебряные и одна бронза в номинации "Лучший продукт". 4 золота и одно серебро за лучшие потребительские свойства товара и титул "Лучшее предприятие года". Холдинг "Бабушкина Крынка" завоевал 37 наград на международной выставке "ПродЭкспо-2022" в Москве и еще раз доказал, что белорусская молочная продукция лучшая не только среди стран СНГ, но и Восточной Европы. Дарья Белоусова-Петровская одной из первых поздравила победителей и лично оценила качество товара.





"ПродЭкспо" - крупнейшая международная выставка продуктов питания в России и Восточной Европе

"ПродЭкспо" - крупнейшая международная выставка продуктов питания не только России, но и Восточной Европы. В этом году участвуют более 2,5 тысячи компаний из 70 стран мира. От Беларуси представлено 80 предприятий. Продуктовая линейка очень широкая: от мясной продукции до знаменитой белорусской молочки.

В "ПродЭкспо-2022" участвуют 80 белорусских предприятий

В "ПродЭкспо" "Бабушкина крынка" участвует каждый год. И стоит только начать проводить дегустацию, у стенда холдинга сразу аншлаг. Из-за натурального состава и отсутствия химии белорусская сметана, кефир и сыры по вкусовым качествам для многих возвращение в детство. В этом году особой популярностью пользуется новинка - фруктовый йогурт "Звонка".

"Бабушкина крынка" завоевала 37 медалей на международной выставке "ПродЭкспо-2022" в Москве

Еще одна новинка этого года - сладко-сливочное масло. Жирность более 80 %. Теперь можно купить не только брусочек по 180 граммов, но и целый килограмм - специально для большой семьи. И, конечно, знаменитые белорусские сыры. Король этой выставки - сыр ручной работы "Грант". Золото в конкурсе "Инновационный продукт".

На экспорт в Россию "Бабушкина крынка" поставляет 45 % продукции

Основной рынок поставок белорусской молочки - Россия. Сюда "Бабушкина Крынка" экспортирует около 45 % своей продукции. Но, как говорят сотрудники холдинга, "ПродЭкспо" - это возможность не только укрепить старые связи и увеличить объемы поставок, но и завязать новые.

"Бабушкина крынка" - лучшее белорусское предприятие по итогам международной выставки "ПродЭкспо-2022"