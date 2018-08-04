Жаркая погода помогает аграриям. 3 287 000 тонн зерна. Таков на сегодня вес белорусского каравая. За сутки он прибавил более чем на 200 000 тонн.

Первый по намолоту столичный регион - 847 500 тонн нового урожая. По темпам впереди всех Брестская область. Здесь убрано 80 % зерновых. Гродненские аграрии намолотили свыше семисот восьми тысяч тонн хлеба, здесь традиционно самая высокая урожайность. Почти вровень идут Гомельская и Витебская области. Могилевский регион приближается к отметке в триста тысяч тонн. Средняя урожайность по стране - 28,2 центнера с гектара.