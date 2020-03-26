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3 из 6 регионов Беларуси практически полностью подготовили почву под массовый сев яровых
Как рассказали сегодня в Минсельхозпроде, технически каждое хозяйство может засевать в день более чем 5 процентов площадей. Однако темпы работ сдерживают заморозки. Важный аспект- все сельхозпредприятия более чем на 100 процентов обеспечены семенами.
И сегодня же в профильном министерстве рассказали о продовольственной безопасности. Запасов овсяной, гречневой и других круп, а также муки хватит на 5 месяцев. То есть, до нового урожая.
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