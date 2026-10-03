4,5 тыс. км дороги, но общее будущее: как Минск и Бишкек развивают взаимную торговлю и туризм

Между Минском и Бишкеком почти 4,5 тыс. км: от вековых лесов и равнин в самом сердце Европы до снежных хребтов Тянь-Шаня и бирюзового Иссык-Куля. Но расстояние лишь цифры на карте, когда народы говорят на одном языке - гостеприимства, открытости и доброты.

Белорусы и кыргызы, такие разные в пейзажах и обычаях, оказываются ближе, чем кажется, когда садятся за общий дастархан или берутся за общее дело. Их объединяют уважение к семье, тепло родного дома и вера в мирное небо. И потому между Минском и Бишкеком пролегает не просто маршрут длиной в тысячи километров, а живая дорога дружбы, которая с каждым годом становится все короче.

Сегодня Беларусь рассматривает Кыргызстан не просто как рынок сбыта готовой продукции, а как перспективную площадку для долгосрочного сотрудничества и создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью. Об этом на Белорусско-кыргызском бизнес-форуме в Бишкеке заявил премьер-министр Александр Турчин.

Александр Турчин:

"Запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС. Обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателям таких званий ведение профессиональной деятельности".

Приоритеты в промышленной сфере определены в двух дорожных картах до 2027 и 2030 годов. А между Банком развития Беларуси и Государственным банком развития Кыргызстана подписано базовое соглашение, позволяющее использовать доступные кредитные ресурсы.

"Это вопрос не только экономический, он политический. Он будет усиливать влияние от тех или иных стран. У кого экономические возможности, те будут больше финансировать и больше реализовывать проектов. Соответственно, они будут влиять на политику этих стран", - отметил профессор кафедры международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Ельцина Аликбек Джекшенкулов.

Один из самых ярких примеров кооперации - совместное предприятие по производству электрических трансформаторов. Его открытие состоялось в Бишкеке с участием министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова. С белорусской стороны в проекте участвует Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова. Трансформаторная техника будет поставляться в национальную энергосистему Кыргызстана, частично заменив экспорт из России и Китая. В перспективе завод перейдет и на производство подстанций. В стране есть необходимость в модернизации оборудования гидро- и тепловых электростанций.

Максим Рыженков:

"Мы очень довольны, как развивается сотрудничество Республики Беларусь с Кыргызстаном. Очень динамично, я скажу. В прошлом году очень прилично вырос товарооборот. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже на 60 %. Радует, что мы приумножаем такого рода проекты промышленной кооперации. Сегодня такой первичный запуск завода по производству наших трансформаторов в Кыргызстане, пусть еще с небольшой локализацией, - это очень хороший пример того, как наши государства могут работать, не только создавая какой-то продукт, но и передавая технологии, создавая рабочие места в Кыргызстане".

Еще одно направление - переработка сельхозпродукции. Минск и Бишкек обсуждают создание в Кыргызстане совместных предприятий в этой сфере. Амбициозная цель - довести взаимный товарооборот до 0,5 млрд долларов США к 2030 году. И предпосылки для этого уже есть. По итогам 2025 года объем взаимной торговли вырос на 54 %, почти до 206 млн долларов.

"Мы могли бы дополнять агропромышленный комплекс Республики Беларусь поставками как сырья, так и какой-то конечной продукции, - обозначил директор по развитию Института стратегических и академических исследований Кубатбек Рахимов. - В условиях глобализации мировой экономики региональные рынки, в которых во многом сняты барьеры (тарифные, квотные) по техническим регламентам не более конкурентоспособны, чем лобовая конкуренция игроков, у которых есть вот эти таможенные, тарифные ограничения".

Но экономика - это лишь одна сторона. Есть и другая, не менее важная, та, которую можно попробовать на вкус. В июле 2026 года в Бишкеке открылся торговый дом "Белорусские продукты". В торжественной церемонии приняли участие глава МИД Беларуси Максим Рыженков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Молунов.

quote Там представлена широкая линейка продуктов питания наших производителей. И самое главное, что мы не останавливаемся на этом, работаем над масштабированием этого проекта не только в столице, в Бишкеке, но и в регионах. Сергей Молунов

"Общепризнанно, что белорусские продукты питания считаются лучшими в мире. Они представлены в десятках странах мира, пользуются особой популярностью за свое отличное качество, натуральность и многообразие", - рассказал директор ТД "Белорусские продукты" Руслан Мавлянов.

Это только начало. В планах открытие еще трех таких магазинов в Бишкеке, а также торговой точки в городе Токмак в Чуйской области. Белорусская мясомолочная продукция уже давно и заслуженно пользуется спросом в Кыргызстане, а в Беларусь из этой страны поставляются овощи и фрукты, а также сырье для текстильной промышленности.

Кстати, помимо поставок белорусских продуктов в Бишкек, Кыргызстан заинтересован в оздоровлении своих граждан в белорусских санаториях и медицинских центрах.

Беларусь также представила кыргызской стороне различные виды туризма: агроэкотуризм, экологический, историко-культурный.

Кубатбек Рахимов:

"Этим летом наш председатель Тамара Джумашева была в Минске и подписала соглашение по туризму о том, что мы будем поддерживать туризм как гражданами Республики Беларусь в Кыргызской Республике, так и наоборот. И эти гуманитарные связи являются, на мой взгляд, подтверждением того, что мы находимся на правильном направлении. Потому что, как правило, гуманитарные связи идут уже вслед за глубокой кооперацией в сфере торговли и промышленности".

А туристический потенциал Кыргызстана сейчас и вовсе набирает огромные обороты. Гости со всего мира уже едут в эту колоритную и гостеприимную страну в Средней Азии. Ждут тут, конечно, и белорусов.

Туристы едут через перевал Кеген - один из красивейших горных перевалов, откуда открываются панорамные виды на хребты Тянь-Шаня. Изюминка тура - каньоны, ущелья и знаменитое озеро Иссык-Куль. А венчает путешествие визит в Бишкек - столицу, с широкими зелеными проспектами, великолепным советским модернизмом и восточными базарами.

"Мы пытаемся сделать туризм в Кыргызстане не на 2 месяца, а на 12 - многосезонным. Поэтому строятся пятизвездочные горнолыжные кластеры. Сейчас реализовываются проекты для зимнего туризма, летнего. Очень большой потенциал у горного туризма, спортивного туризма, - заметил директор Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете Министров Кыргызской Республики Эдуард Кубатов. - Хотим превратить туризм в устойчивый сектор, который будет вносить вклад в национальную экономику".

И, наконец, о главном, о том, что не измеряется в долларах и тоннах, - о схожести народов. Президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с послом Кыргызстана, отметил, что белорусы, как и кыргызы, доброжелательные и гостеприимные люди. В другой раз белорусский лидер подчеркнул основу нашей схожести в том, что это самые трудолюбивые люди, миролюбивые люди, люди, которые чтят семейный очаг.

Эта схожесть не просто слова. Она в основе того доверия, которое позволяет двум странам строить совместные заводы, открывать магазины, запускать туристические маршруты. Она в основе того тепла, с которым белорусские продукты встречают на киргизских базарах, а кыргызских туристов в белорусских санаториях.

Нас разделяют тысячи километров, но мы объединены общим духом, общей историей и все более общим будущим. Беларусь и Кыргызстан строят мосты, не только торговые, но и человеческие. Сегодня белорусский сыр и сладости покоряют Бишкек, в горах Тянь-Шаня ждут белорусских туристов.

Одна из самых больших ценностей Кыргызстана - это, конечно же, люди с их гостеприимством и душевностью. Кстати, это очень объединяет наши народы, несмотря на большой километраж.