4 трлн долларов ВВП, смена стратегии: почему Беларусь видит в сотрудничестве с ЛАГ большой потенциал

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сотрудничество Беларуси и Лиги арабских государств (ЛАГ) обладает значительным потенциалом. Об этом заявил экономический аналитик Георгий Гриц в Актуальном интервью".

По его словам, организация имеет серьезный исторический и экономический вес. "Лига арабских государств - это одна из старейших международных организаций. С 1945 года. Это о чем-то говорит", - отметил эксперт.

Георгий Гриц привел ключевые количественные показатели объединения: "500 млн жителей, 22 государства: 18 государств Ближнего Востока и 4 государства Африканского континента. Номинальный ВВП - более 4 трлн долларов, по паритету покупательной способности - это порядка 10 трлн", - сказал он.

При этом аналитик подчеркнул неоднородность стран - участниц Лиги. "Есть страны, например, Сомали, у которых достаточно низкий уровень покупательной способности. Есть Арабские Эмираты, которые являются одной из ведущих в том числе по уровню достояния", - пояснил Георгий Гриц.

quote Я бы еще отметил потенциал роста, это тоже немаловажно. С точки зрения человеческого потенциала, коэффициент рождаемости у них где-то 3-3,2 на одну женщину детородного возраста. Георгий Гриц

Он также отметил, что в ЛАГ меняют стратегию развития экономики: "Сегодня они меняют стратегии. Практически у каждой страны есть общая стратегия после 2040 года. И там предполагается смена сырьевой экономики (газ, нефть) на диверсификацию: развитие туристического потенциала, инновационного, информационного, промышленного".

По его мнению, белорусский опыт в этой ситуации становится преимуществом. "Бэкграунд белорусской экономики является преимуществом. Поэтому тут, я думаю, надо выбирать избирательные стратегии, разные подходы. Где-то наши технологии иногда даже не совсем современные, но простые, доступные, не требующие высокой квалификации. А кого-то надо рассматривать как потенциальных соинвесторов наших проектов. В принципе, в этом направлении, в этой стратегии развиваются наши отношения", - заключил Георгий Гриц.