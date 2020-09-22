42 доллара за баррель. Нефть падает в цене

Нефть падает в цене на фоне экспансии коронавируса и новостях о перспективе роста добычи в Ливии. В ходе торгов вчера черное золото марки “Брент” потеряло в цене, сдало более 2 % - в итоге 42 доллара за баррель. Участники рынка опасаются ужесточения ограничительных мер из-за второй волны коронавируса, которые снизят спрос на нефть и нефтепродукты и больно ударят по нефтяному и фондовому рынкам.