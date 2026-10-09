44 % бюджета страны уйдет на социальную сферу: какие задачи поставлены по развитию на 2027 год

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Президент подписал Указ № 342, которым утверждены важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития на 2027 год. Согласно документу, ВВП должен вырасти на 1,9 %, экспорт - на 2,9 %. Приоритеты - не объемы, а качество, технологическое обновление и развитие человеческого капитала. 44 % республиканского бюджета заложено на социальную сферу.

О том, как эти планы увязываются с планами на пятилетку, почему инвестиции в роботизацию окупаются не сразу и как арендное жилье помогает решать демографические проблемы, рассказала завкафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик в "Актуальном интервью".

Параметры Указа полностью увязаны с программой социально-экономического развития на 2026-2030 годы. "2026 год был переходным между прошлой пятилеткой и текущей, а 2027-й - первый полноценный год, когда мы будем решать задачи по достижению целей к 2030 году. Согласно Указу, ВВП должен вырасти на 1,9 % - это не заоблачные цифры, мы ориентированы не на объемы, а на качество. Кроме того, поставлены приоритеты по экспорту - наращивание объёмов на внешних рынках на уровне 2,9 %", - пояснила эксперт.

Большое внимание уделяется инвестициям, в том числе в производстве. Екатерина Господарик подчеркнула, что инвестиции, вложенные сегодня, не дают быстрой отдачи. "Эффект мы увидим через год-два, потому что это долгосрочные проекты. Когда мы обновляем робота или ставим автоматизированный маршрут на предприятие, сразу возникает потребность в кадрах, программном обеспечении, программистах. Это подтягивает сферу образования", - отметила она.

Отдельно эксперт выделила роль арендного жилья для закрепления молодых специалистов. "Обеспечение жильем - важный момент. Даже при хорошей зарплате человек смотрит, где он будет жить. Арендное жилье - выход для предприятия, чтобы специалист был закреплен и не ушел через 2-5 лет, и для самого молодого специалиста, чтобы выстраивать карьеру и решать демографические вопросы. Когда в семье есть уверенность в жилье и работе, демографические вопросы решаются легче", - подчеркнула Екатерина Господарик.

Республиканский бюджет на 2027 год почти на 44 % состоит из расходов на социальную сферу: образование, здравоохранение, социально-бытовое обслуживание. "Мы выбрали модель социально ориентированного государства. В центре всего стоит человек. Расходы на образование дают стране квалифицированную рабочую силу, расходы на медицину - здоровье и трудовой потенциал, расходы на социально-бытовые услуги позволяют человеку жить в комфорте", - резюмировала Екатерина Господарик.