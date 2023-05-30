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450 компаний из десяти стран примут участие в выставке "Белагро-2023"
Участие в выставке "Белагро" примут 450 компаний из десяти стран, в числе которых Китай, Пакистан, Турция, Вьетнам. Российские же регионы представят 14 коллективных экспозиций. В целом площадь мероприятия составит более 28 тыс. кв. м, где разместятся 240 единиц техники.
В этом году акцент мероприятия - на инновации, белорусские производители презентуют новые решения и передовые технологии.
Ежегодно "Белагро" становится одной из главных площадок для деловых переговоров. Вопросы по обеспечению конкурентоспособности продукцией АПК, использованию земельных ресурсов с точки зрения экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья планируется обсудить на множестве конференций и семинаров.
Фото: БЕЛТА
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