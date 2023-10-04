4 октября эксперты ток-шоу "Экономическая среда" обсудят, что из себя представляют ЦУР и как Беларусь идет к их реализации

17 Целей устойчивого развития. Как Беларусь идет к их реализации и доносит свою позицию с трибуны в Нью-Йорке? Это сегодня обсудят эксперты ток-шоу "Экономическая среда". Программа открывает новый сезон с важной темы, которая затрагивает всех белорусов. В достижении ЦУР мы добились впечатляющего прогресса - почти 80 % обязательств выполнено. Но что конкретно из себя представляют Цели устойчивого развития? И почему страны стремятся к их достижению? Разберемся вместе.