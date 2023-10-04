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4 октября эксперты ток-шоу "Экономическая среда" обсудят, что из себя представляют ЦУР и как Беларусь идет к их реализации

17 Целей устойчивого развития. Как Беларусь идет к их реализации и доносит свою позицию с трибуны в Нью-Йорке? Это сегодня обсудят эксперты ток-шоу "Экономическая среда". Программа открывает новый сезон с важной темы, которая затрагивает всех белорусов. В достижении ЦУР мы добились впечатляющего прогресса - почти 80 % обязательств выполнено. Но что конкретно из себя представляют Цели устойчивого развития? И почему страны стремятся к их достижению? Разберемся вместе.

"Экономическая среда" - программа, в которой продолжаем говорить простым языком о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Время выхода осталось неизменным. Смотрите сегодня после "Панорамы".

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