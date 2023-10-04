3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
4 октября эксперты ток-шоу "Экономическая среда" обсудят, что из себя представляют ЦУР и как Беларусь идет к их реализации
17 Целей устойчивого развития. Как Беларусь идет к их реализации и доносит свою позицию с трибуны в Нью-Йорке? Это сегодня обсудят эксперты ток-шоу "Экономическая среда". Программа открывает новый сезон с важной темы, которая затрагивает всех белорусов. В достижении ЦУР мы добились впечатляющего прогресса - почти 80 % обязательств выполнено. Но что конкретно из себя представляют Цели устойчивого развития? И почему страны стремятся к их достижению? Разберемся вместе.
"Экономическая среда" - программа, в которой продолжаем говорить простым языком о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Время выхода осталось неизменным. Смотрите сегодня после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября