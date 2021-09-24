4 сахарных завода Беларуси работают на полную мощность

Вопросы продовольственной безопасности сейчас выходят на первый план. Ситуация в мире нестабильная. То и дело приходят новости о неурожае, противоковидных ограничениях, которые негативно сказываются на работе сельского хозяйства. Но все это еще и возможность. В таких условиях мы можем дополнительно заработать, нарастив экспорт. Ситуация на внутреннем рынке под контролем. Заготовительные работы идут по плану, хоть и с небольшой поправкой на погоду. Выбор на полках магазинов будет широким. В этом убедился и наш корреспондент Антон Малюта.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат работает на полную мощность уже 10 дней. Производство сезонное. Все зависит от уборки свеклы. В этом году все по графику и без сбоев. Это видно по грузовикам, которые стоят в очереди на выгрузку. Сырье привозят из Минской и Могилевской областей. И сразу в производство. Сахаристость на уровне прошлого года, приближается к 16 %. А значит, и товара по итогу будет в достатке.

Маркетологи комбината постоянно мониторят ситуацию в магазинах. Что касается Слуцкого комбината, его продукция в наличии. А объемы покупок разные: кто-то берет упаковку сахара, а некоторые запасаются и пачками - все-таки товар популярный, сахар используют еще и для консервации. На предприятии это учитывают. В сутки выпускают около тысячи тонн.

В Белгоспищепроме заверяют: на полную мощность работают все 4 сахарных завода Беларуси. Кроме Слуцка, это еще Городея, Скидель и Жабинка. Общее суточное производство приближается к 5 тысячам тонн.

Экспортный потенциал белорусского АПК

Традиционно излишки сахара отправляем на экспорт и на этом зарабатываем. В профильном концерне говорят, что наша продукция не добралась разве что до Австралии. На внешних рынках активно покупают и наш картофель. Да, без импорта тоже не обойтись, но он минимален. Лучше всего скажут цифры. За январь-июль в страну ввезли 0,3 % от всего объема производства в республике. И это в период, когда не идет уборочная. Что касается последних двух месяцев, тут показатели куда меньше.

Из промышленного картофеля далее получают крахмал и делают чипсы. Однако задача и здесь перейти на белорусское сырье. На импортозамещение работает наша наука.

Внутренний рынок будет обеспечен картофелем. Убрано уже около трети всего объема, урожай планируется на уровне миллиона тонн. Темпы пока не самые оперативные - погода не способствует, однако такие условия не в новинку. Профильное министерство заявляет: ситуация под контролем.

Продовольственная безопасность будет обеспечена

Факт За 7 месяцев на экспорте картофеля заработали почти 26 миллионов долларов.

Хорошие результаты показывают и поставки сахара. Но это задача вторичная. Главное, что называется, накормить себя. Продовольственная безопасность будет обеспечена - это одна из главных задач для государства.