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50 лет ОАО "АМКОДОР": какую спецтехнику выпускает предприятие и где она востребована
Развитие - в постоянном обновлении технологий. Это доказывает бренд белорусской промышленности.
Холдингу "АМКОДОР-СЕМАШ" в 2025 году исполняется 50 лет. Полвека опыта и наработок, чтобы в итоге создать конкуренцию на мировом рынке спецтехники и обеспечить качественным продуктом свою страну. К юбилею полностью обновили главную производственную площадку холдинга в Дзержинске.
Основной драйвер развития в обновлении технической и материальной базы "АМКОДОР-СЕМАШ" в 2025 году празднует полувековой юбилей. 26 тыс. кв. м абсолютно новой площади, 80 новейших станков, среди них - приборы для лазерной резки металла, сварочные комплексы и высокоточные роботы. Теперь за процессом человек на производстве будет только наблюдать и контролировать.
От завода по восстановлению деталей автомобильной техники до инженерного пространства международного класса - здесь производят оборудование для машин, которое ценят во всем мире. При этом машиностроители продолжают развивать и внедрять новые технологии.
Денис Овсянников, генеральный директор ОАО "АМКОДОР-СЕМАШ" - управляющая компания холдинга":
"На предприятии обновлено все оборудование на 90 %, также перестроены все цепочки. Сегодня предприятие полного цикла - от входа металла до выхода готовой продукции. В будущем оно позволит нам от начала модернизации, которая у нас была, увеличить объем производства до 15 раз".
Коммунальная сфера, сельское хозяйство и лесная промышленность - от мощных экскаваторов и погрузчиков до многофункциональных хорвестеров, без которых уже невозможно представить работу в лесном фонде страны.
Черноокий Вадим, начальник лесопункта Смолевичского лесхоза:
"Работает три единицы хорвестера. Используем эти машины ежедневно и без них уже мы работать не можем".
К выходу в поля для культивации посева готово навесное оборудование, изготовленное на отечественном конвейере. На экспериментальных сельскохозяйственных базах универсальная техника выполняет все необходимые задачи и улучшает показатели.
Холдинг старается обеспечить лучшей техникой свои предприятия и при этом эффективно работать на экспорт. "АМКОДОР" активно развивает сотрудничество со странами Африки. В регионе заинтересованы в создании сборочных цехов белорусских машин.
Александр Ефимов, генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга":
"АМКОДОР-СЕМАШ" - это уникальный опыт, когда предприятие, бывшее по восстановлению деталей машин, превратилось в современное и высококлассное предприятие с высокой степенью автоматизации. Сегодня оно выпускает большой ассортимент машин для сельского хозяйства, внедряется и развивается линейка манипуляторных изделий в первую очередь для собственного потребления на машинах лесопромышленного комплекса".
Основной покупатель спецмашин на международном рынке - Россия. Больше всего партнерами востребованы универсальные прицепы и навесное оборудование к погрузчикам.