50 лет ОАО "АМКОДОР": какую спецтехнику выпускает предприятие и где она востребована

Развитие - в постоянном обновлении технологий. Это доказывает бренд белорусской промышленности.

Холдингу "АМКОДОР-СЕМАШ" в 2025 году исполняется 50 лет. Полвека опыта и наработок, чтобы в итоге создать конкуренцию на мировом рынке спецтехники и обеспечить качественным продуктом свою страну. К юбилею полностью обновили главную производственную площадку холдинга в Дзержинске.

Основной драйвер развития в обновлении технической и материальной базы "АМКОДОР-СЕМАШ" в 2025 году празднует полувековой юбилей. 26 тыс. кв. м абсолютно новой площади, 80 новейших станков, среди них - приборы для лазерной резки металла, сварочные комплексы и высокоточные роботы. Теперь за процессом человек на производстве будет только наблюдать и контролировать.

Производство на "АМКОДОР" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a9479a2-4928-4274-8fe1-3e8b63e2aeb5/conversions/aba04a5c-a9a6-4d4a-ac9b-babee51e0648-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a9479a2-4928-4274-8fe1-3e8b63e2aeb5/conversions/aba04a5c-a9a6-4d4a-ac9b-babee51e0648-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a9479a2-4928-4274-8fe1-3e8b63e2aeb5/conversions/aba04a5c-a9a6-4d4a-ac9b-babee51e0648-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a9479a2-4928-4274-8fe1-3e8b63e2aeb5/conversions/aba04a5c-a9a6-4d4a-ac9b-babee51e0648-xl-___webp_1920.webp 1920w

От завода по восстановлению деталей автомобильной техники до инженерного пространства международного класса - здесь производят оборудование для машин, которое ценят во всем мире. При этом машиностроители продолжают развивать и внедрять новые технологии.

Денис Овсянников, генеральный директор ОАО "АМКОДОР-СЕМАШ" - управляющая компания холдинга":

"На предприятии обновлено все оборудование на 90 %, также перестроены все цепочки. Сегодня предприятие полного цикла - от входа металла до выхода готовой продукции. В будущем оно позволит нам от начала модернизации, которая у нас была, увеличить объем производства до 15 раз".

Коммунальная сфера, сельское хозяйство и лесная промышленность - от мощных экскаваторов и погрузчиков до многофункциональных хорвестеров, без которых уже невозможно представить работу в лесном фонде страны.

Хорвестер в работе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d8ee686-61b5-4aa4-8bbd-1ddf14cc5b4d/conversions/4a75410e-4697-468a-8ef0-d0ca14339aeb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d8ee686-61b5-4aa4-8bbd-1ddf14cc5b4d/conversions/4a75410e-4697-468a-8ef0-d0ca14339aeb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d8ee686-61b5-4aa4-8bbd-1ddf14cc5b4d/conversions/4a75410e-4697-468a-8ef0-d0ca14339aeb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d8ee686-61b5-4aa4-8bbd-1ddf14cc5b4d/conversions/4a75410e-4697-468a-8ef0-d0ca14339aeb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Черноокий Вадим, начальник лесопункта Смолевичского лесхоза:

"Работает три единицы хорвестера. Используем эти машины ежедневно и без них уже мы работать не можем".

К выходу в поля для культивации посева готово навесное оборудование, изготовленное на отечественном конвейере. На экспериментальных сельскохозяйственных базах универсальная техника выполняет все необходимые задачи и улучшает показатели.

Техника "АМКОДОР" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc985ac-9ff1-42bc-b07e-3645436b6f68/conversions/7ed8aa0a-3ce5-4165-a830-7f473094311c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc985ac-9ff1-42bc-b07e-3645436b6f68/conversions/7ed8aa0a-3ce5-4165-a830-7f473094311c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc985ac-9ff1-42bc-b07e-3645436b6f68/conversions/7ed8aa0a-3ce5-4165-a830-7f473094311c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc985ac-9ff1-42bc-b07e-3645436b6f68/conversions/7ed8aa0a-3ce5-4165-a830-7f473094311c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Холдинг старается обеспечить лучшей техникой свои предприятия и при этом эффективно работать на экспорт. "АМКОДОР" активно развивает сотрудничество со странами Африки. В регионе заинтересованы в создании сборочных цехов белорусских машин.

Александр Ефимов, генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга":

"АМКОДОР-СЕМАШ" - это уникальный опыт, когда предприятие, бывшее по восстановлению деталей машин, превратилось в современное и высококлассное предприятие с высокой степенью автоматизации. Сегодня оно выпускает большой ассортимент машин для сельского хозяйства, внедряется и развивается линейка манипуляторных изделий в первую очередь для собственного потребления на машинах лесопромышленного комплекса".