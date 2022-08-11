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Почти 500 коров украли в Гомельской области

В Калинковичском районе раскрыто хищение почти 500 коров на общую сумму не менее 450 тысяч рублей. Оперативники БЭП и следователи Гомельщины установили, что работавший в 2018 году 43-летний исполнительный директор агроорганизации давал указания подчиненным отбирать крупный рогатый скот для продажи. А 31-летний главный зоотехник оформлял якобы естественную смерть животных, которых впоследствии списывали. Также установлены факты искажения отчетности для улучшения показателей. Завышался привес и приплод скота, занижалось количество фактического падежа животных, составлялись ложные акты. Чтобы прикрыть преступную схему, готовились документы о якобы реализации мяса.

По поручению главы государства и правительства - особое внимание уделяется фактам сокрытия падежа крупного рогатого скота. На сегодняшний день по материалам сотрудников органов внутренних дел в сфере сельского хозяйства возбуждено 594 уголовных дела. Из которых практически каждое третье связано с падежом скота. Организована работа по отработке мест убоя скота и всех недобросовестных скупщиков мяса, которые не всегда законным путем скупают у сельхозпредприятий скот, иногда павший. С целью его перепродажи и получения прибыли пытаются вывести за пределы страны, как правило, в Российскую Федерацию. В одном из хозяйств Калинковичского района Гомельской области сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Гомельского облисполкома выявлена преступная схема хищения и реализации скота. Должностными лицами хозяйства по предварительной договоренности реализовывался скот в адрес коммерческих структур, оформляя ведомости на покупку от лица работников предприятия.
Илья Вайтович, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси

По данным фактам прокуратура Гомельской области возбудила уголовные дела. В отношении шести экс-заведующих фермами, которые выполняли преступные указания, также возбуждены уголовные дела за служебный подлог.

Фото:pixabay.com

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