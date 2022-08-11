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Почти 500 коров украли в Гомельской области
В Калинковичском районе раскрыто хищение почти 500 коров на общую сумму не менее 450 тысяч рублей. Оперативники БЭП и следователи Гомельщины установили, что работавший в 2018 году 43-летний исполнительный директор агроорганизации давал указания подчиненным отбирать крупный рогатый скот для продажи. А 31-летний главный зоотехник оформлял якобы естественную смерть животных, которых впоследствии списывали. Также установлены факты искажения отчетности для улучшения показателей. Завышался привес и приплод скота, занижалось количество фактического падежа животных, составлялись ложные акты. Чтобы прикрыть преступную схему, готовились документы о якобы реализации мяса.
По поручению главы государства и правительства - особое внимание уделяется фактам сокрытия падежа крупного рогатого скота. На сегодняшний день по материалам сотрудников органов внутренних дел в сфере сельского хозяйства возбуждено 594 уголовных дела. Из которых практически каждое третье связано с падежом скота. Организована работа по отработке мест убоя скота и всех недобросовестных скупщиков мяса, которые не всегда законным путем скупают у сельхозпредприятий скот, иногда павший. С целью его перепродажи и получения прибыли пытаются вывести за пределы страны, как правило, в Российскую Федерацию. В одном из хозяйств Калинковичского района Гомельской области сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Гомельского облисполкома выявлена преступная схема хищения и реализации скота. Должностными лицами хозяйства по предварительной договоренности реализовывался скот в адрес коммерческих структур, оформляя ведомости на покупку от лица работников предприятия.
По данным фактам прокуратура Гомельской области возбудила уголовные дела. В отношении шести экс-заведующих фермами, которые выполняли преступные указания, также возбуждены уголовные дела за служебный подлог.
Фото:pixabay.com
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