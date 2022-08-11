Почти 500 коров украли в Гомельской области

По поручению главы государства и правительства - особое внимание уделяется фактам сокрытия падежа крупного рогатого скота. На сегодняшний день по материалам сотрудников органов внутренних дел в сфере сельского хозяйства возбуждено 594 уголовных дела. Из которых практически каждое третье связано с падежом скота. Организована работа по отработке мест убоя скота и всех недобросовестных скупщиков мяса, которые не всегда законным путем скупают у сельхозпредприятий скот, иногда павший. С целью его перепродажи и получения прибыли пытаются вывести за пределы страны, как правило, в Российскую Федерацию. В одном из хозяйств Калинковичского района Гомельской области сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Гомельского облисполкома выявлена преступная схема хищения и реализации скота. Должностными лицами хозяйства по предварительной договоренности реализовывался скот в адрес коммерческих структур, оформляя ведомости на покупку от лица работников предприятия.

Илья Вайтович, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси