500-летие монастыря в Жировичах отметят в мае

Крупный юбилей одной из древнейших белорусских обителей отметят в мае православные верующие. Главные торжества по случаю 500-летия Свято-Успенского мужского монастыря в Жировичах и 550-летия со дня обретения чудотворной иконы Матери Божьей Жировичской продлятся три дня - с 18 по 20 мая. На празднествах ждут Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Старт юбилеям духовных святынь уже дан.



Сейчас восстанавливают несколько монастырских построек - старейший братский корпус и колокольню. Они будут завершены к маю. Первых посетителей примет и дом паломника. Его разместят на месте бывшей резиденции известного религиозного деятеля Иосифа Семашко, который смог примирить две конфессии - униатство и православие.



