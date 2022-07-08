50 % всей продукции Белкоопсоюза - импортозамещающая

Сегодня половина всей продукции Белкоопсоюза взамен импортной. Потребкооперация активно расширяет ассортимент, уже сейчас на полках магазинов можно найти новые виды товаров: снеки, чипсы, морскую капусту и различные консервы. В целом, помимо внутреннего рынка Белкоопсоюз активно расширяет свое присутствие за рубежом.

Больше всего продают в Россию (около 76 % от всех внешних поставок), а также в Китай. К слову, спросом в Поднебесной пользуется мех норки. За пять месяцев туда продали на 1 млн 200 долларов. Подробности у корреспондента Алины Лаппо (видео).