57 новых рынков сбыта открыли финалисты конкурса лучших экспортеров Беларуси 2021 году

В эти непростые для экономики времена белорусская продукция доказывает свою конкурентоспособность на внешнем рынке. 145 финалистов и 20 номинаций. Лучших экспортеров 2021 года накануне наградили в Минске. География экспорта Беларуси обширна. "Мы торгуем более чем со 160 странами мира, номенклатура продукции самая разнообразная", - отметил заместитель главы МИД Игорь Назарук.

Начиная от сельхозгруппы и заканчивая точной механикой и машинами. Очень хорошо себя зарекомендовала наша продукция машиностроения. Мы занимаем треть мирового рынка карьерных большегрузных самосвалов, ничуть не уступая по качеству. Стоит выделить пассажирские автобусы, троллейбусы, трамваи. В тренде электробусы, которые дают фору другим маркам. Неплохо себя проявляют наши тракторы, комбайны и другие сельхозмашины.