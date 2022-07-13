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57 новых рынков сбыта открыли финалисты конкурса лучших экспортеров Беларуси 2021 году
В эти непростые для экономики времена белорусская продукция доказывает свою конкурентоспособность на внешнем рынке. 145 финалистов и 20 номинаций. Лучших экспортеров 2021 года накануне наградили в Минске. География экспорта Беларуси обширна. "Мы торгуем более чем со 160 странами мира, номенклатура продукции самая разнообразная", - отметил заместитель главы МИД Игорь Назарук.
Начиная от сельхозгруппы и заканчивая точной механикой и машинами. Очень хорошо себя зарекомендовала наша продукция машиностроения. Мы занимаем треть мирового рынка карьерных большегрузных самосвалов, ничуть не уступая по качеству. Стоит выделить пассажирские автобусы, троллейбусы, трамваи. В тренде электробусы, которые дают фору другим маркам. Неплохо себя проявляют наши тракторы, комбайны и другие сельхозмашины.
Финалисты конкурса в 2021 году поставили на экспорт продукцию на общую сумму порядка 15 с половиной миллиардов долларов, открыли 57 новых рынков сбыта, наградили победителей руководители республиканских и местных органов госуправления, предприятий-экспортеров, представители культурной и спортивной элиты Беларуси.
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