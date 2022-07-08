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5 магазинов известных белорусских брендов открылись в Минске на прошлой неделе

Сразу пять магазинов известных белорусских брендов открылись в столице на прошлой неделе. Как отмечают в Беллегпроме, спрос на свое есть. Например, сейчас наблюдается бум продаж льняной одежды. Большое внимание к продукции концерна было и во время Форума регионов в Гродно.

Это масштабное мероприятие стало стимулом продвижения на российском рынке. Подробнее об этом и о работе в современных условиях Антон Малюта поговорил с руководителем Беллегпрома Татьяной Лугиной.

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