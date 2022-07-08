5 магазинов известных белорусских брендов открылись в Минске на прошлой неделе

Сразу пять магазинов известных белорусских брендов открылись в столице на прошлой неделе. Как отмечают в Беллегпроме, спрос на свое есть. Например, сейчас наблюдается бум продаж льняной одежды. Большое внимание к продукции концерна было и во время Форума регионов в Гродно.