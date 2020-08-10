5 миллионов 675 тысяч тонн зерна намолотили белорусские аграрии

Освоено более двух третей площадей. По темпу впереди Брестская область. Там жатва уже на финише, осталось убрать всего 13 % полей. По намолоту лидируют области-миллионеры - Брестская, Минская и Гродненская. В среднем по стране с гектара собирают 38,1 центнера.