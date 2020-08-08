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5 миллионов тонн зерна. Убрано более 60% площадей

По-прежнему три области-миллионника. Это Минский, Брестский и Гродненский регионы. Некоторые хозяйства здесь уже завершают жатву.Средняя урожайность по стране - 38,2 центнера с гектара.

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