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60 сделок по продаже праздничных товаров прошли на Белорусской универсальной товарной бирже
В преддверии зимних праздников на Белорусской универсальной товарной бирже заметно увеличилось количество заявок на продажу новогодней атрибутики и подарочных наборов. Больше всего за последнюю неделю выросли предложения светодиодных гирлянд, елочных украшений и сувенирной продукции. В частности, только по гирляндам в торговой системе биржи сейчас присутствует более 400 активных заявок. За первые две недели декабря уже совершено порядка 60 сделок по продаже праздничных товаров. При этом экономия средств за счет снижения цены в ходе торгов в среднем достигает от 14 до 17 %.
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