632 единицы техники: транспорт Беларуси обновляют опережающими темпами

Система общественного транспорта Беларуси сегодня представляет собой высокоцентрализованную социально ориентированную сеть, где государство субсидирует и регулирует сферу, обеспечивая доступность пассажирских перевозок даже в малонаселенных пунктах. Об этом в программе "Экономическая среда" рассказал заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Александр Постников.

По его словам, система общественного пассажирского транспорта включает несколько ключевых элементов. "Автомобильный транспорт - самый массовый элемент системы. Сюда включаются как городские, пригородные и междугородные перевозки пассажиров", - отметил Александр Постников. - Следующий немаловажный элемент - электрический транспорт - "наши знаменитые троллейбусы".

Как сообщил Александр Постников, сегодня активно внедряются троллейбусы на автономном ходу и электробусы. "Белорусские электробусы работают на маршрутах не только в Минске, но и в областных центрах - в таких городах, как Новополоцк, Жодино, Шклов. И в настоящее время реализуется пилотный проект по их запуску на пригородных маршрутах в направлении городов-спутников Смолевичи и Фаниполь", - подчеркнул заместитель министра. Трамваи классически представлены в четырех городах республики - Минске, Витебске, Мозыре и Новополоцке.

Отдельную нишу, по словам Александра Постникова, занимает метрополитен. "Минский метрополитен - это единственный в стране. И ежегодно перевозит сотни миллионов человек. В настоящее время активно развивается и строится третья Зеленолужская линия метро, а также закупаются новые поезда", - сказал он.

Цифровой элемент - внедрение единой системы бесконтактной электронной оплаты проезда - среди ключевых задач. "Массовая установка валидаторов для приема банковских карт в регионах запланирована на 2027 год", - сообщил заместитель министра.

По его словам, к середине 2027 года планируется полноценный запуск государственной информационной системы продажи проездных документов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Она объединит сведения обо всех перевозчиках, выполняющих пригородные, междугородные и международные автомобильные перевозки пассажиров, информацию о свободных местах в автобусах и доступных для бронирования билетах.

Александр Постников отметил, что одним из ключевых документов, определяющих параметры развития общественного транспорта, является подпрограмма "Автомобильный и городской пассажирский транспорт" Государственной программы "Транспорт Беларуси" на 2026-2030 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29 декабря 2025 года. "Государственной программой предусматривается обновление подвижного состава организаций транспорта общего пользования. В 2026 и 2027 годах - обновление не менее 10 % от списочного количества. В 2028, 2029 и в последующем 2030 году это обновление - не менее 8 %", - рассказал он.

По состоянию на 1 октября 2026 года, как сообщил заместитель министра, уже обеспечено приобретение не менее 632 единиц техники организациями транспорта общего пользования. "Это в том числе 480 автобусов, 15 электробусов, 135 троллейбусов и 2 трамвая", - уточнил Александр Постников. Приоритетом для проведения работы по обновлению парка подвижного состава является расширение применения электробусов и троллейбусов с автономным ходом.

Еще одним ключевым элементом государственной программы, по словам замминистра, является достижение к 2030 году не менее 80 % доли транспортного сообщения от точки выезда из города Минска до городов-спутников. "При этом расстояние будет проходить по кратчайшему пути с затратами времени в пути 20-30 минут. Вот реализация этих параметров государственной программы в будущем позволит повысить качество транспортного обслуживания населения республики в целом", - резюмировал Александр Постников.