65,5 млрд кВт•ч с момента запуска: БелАЭС обеспечивает 40 % потребности страны в электроэнергии

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С момента запуска двух энергоблоков БелАЭС станция выработала уже более 65,5 млрд кВт•ч электроэнергии. Это составляет около 40 % всего объема потребления страны, и, по словам представителя энергетической отрасли, эта цифра продолжит расти. О планах по строительству третьего блока и новой АЭС, а также о ходе общественных обсуждений по выбору площадки для хранилища радиоактивных отходов рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз в "Актуальном интервью".

В 2025 году годовое потребление страны составило порядка 43 млрд кВт•ч, и в этом году ожидается его дальнейший рост. Атомная станция сегодня обеспечивает 40 % потребности страны в электроэнергии. "Конечно, эта ситуация и тот синергетический эффект, о котором мы все время говорим от БелАЭС, касается не только энергетики, он касается и промышленности, и медицины, и многих других направлений. Мы сегодня много говорим про электротранспорт, это тоже все благодаря атомной электростанции", - отметил Денис Мороз.

Дальнейшее развитие энергетики Беларуси также будет строиться на основе атомных технологий. Как пояснил замминистра, в ноябре 2025 года на совещании у главы государства было принято принципиальное решение: строить третий энергоблок на существующей площадке Белорусской АЭС и параллельно прорабатывать строительство второй атомной электростанции. "Энергетики не говорят про развитие на коротком интервале времени. Нас всегда интересуют интервалы от 15, 20 и более лет. Инвестиционные циклы развития энергосистемы достаточно длительные. Формируя энергетический профиль государства, нужно заглядывать за горизонт 2040 года и далее", - объяснил министр энергетики Беларуси.

Сейчас ведутся переговоры с госкорпорацией "Росатом" по параметрам и срокам строительства третьего блока.

Параллельно с развитием генерации идет работа по созданию пункта захоронения радиоактивных отходов. Это необходимо для долгосрочного (на сотни лет) хранения отходов, которые производятся не только на АЭС, но и в медицине, промышленности и других сферах. "Сооружение этого объекта ведется в максимально открытом режиме. Информация о воздействии на окружающую среду максимально прозрачна. Мы проводим общественные обсуждения в трех районах - Островецком, Мстиславском и Хойникский. Результаты обсуждений мы должны получить до конца этого года", - подчеркнул Денис Мороз.

Заместитель министра опроверг сообщения о том, что строительство уже началось без учета мнения общественности. По его словам, никаких действий по сооружению объекта вестись не может, пока не пройдут все обсуждения и не будет принято окончательное решение.