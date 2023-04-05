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650 тыс.га ранних яровых культур планируют посеять аграрии Беларуси
Семенами обеспечены все хозяйства. Наиболее высокий темп сева сейчас в Могилевской и Гомельской областях. Хозяйства же северного региона еще ждут старта весенне-полевых работ.
Всего зерновой клин в этом году составит 2,5 га. Около 60 % площадей это озимые. Под кукурузу на зерно отведут260 тысяч га.
Мы отстаем от посевной на 1,5-2 дня. То есть эти непогожие дни нас немножко сдерживают. Но это не говорит о том, что мы опаздываем или несвоевременно проведем посевную. Техническая возможность позволяет нам завершить сев за 5-7 дней. Однако нужно понимать, что брестские регионы завершат раньше, витебские - позже. Но при наступлении благоприятных условий, созревании почвы - 5-7 днейи мы отсеемся.
Чтобы весь комплекс весенне-полевых работ провести в оптимальные сроки, задействуют почти 35 тыс. тракторов. Готовность техники, в зависимости от региона- более 95 %.
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