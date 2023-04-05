650 тыс.га ранних яровых культур планируют посеять аграрии Беларуси

Мы отстаем от посевной на 1,5-2 дня. То есть эти непогожие дни нас немножко сдерживают. Но это не говорит о том, что мы опаздываем или несвоевременно проведем посевную. Техническая возможность позволяет нам завершить сев за 5-7 дней. Однако нужно понимать, что брестские регионы завершат раньше, витебские - позже. Но при наступлении благоприятных условий, созревании почвы - 5-7 днейи мы отсеемся.

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси