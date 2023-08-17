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Аграрии намолотили более 6 миллионов тонн зерна с учетом рапса - завершить жатву в южном регионе планируется к 20 августа
Безопасность продовольственная. Уборочная не сбавляет темпы. На сегодня зерновая арифметика следующая. Аграрии намолотили более 6 миллионов тонн зерна с рапсом.Из них более 5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых и 931 тысяча тонн рапса.
Параллельно с уборкой идет заготовка льна, льнотресты. На сегодня лен убрали более чем на 90 % площадей. В цифрах это 39,6 тысячи гектаров.
Солому собрали на 50 % скошенных площадей. Идет подготовка почвы под новый сев озимого рапса. Темпы в 2 раза превышают прошлогодние показатели. Параллельно хозяйства приступили к уборке кукурузы. Зеленой массы собрано около 72 тысяч тонн.
Лидер по продуктивности - Гродненская область. Хорошие результаты и у Брестчины. Это единственный регион, где урожайность зернового поля выше уровня прошлого года -40,3 центнера с гектара.
И здесь практически завершили жатву -убрано 96 % полей. Жарко сейчас и на хлебокомбинатах. Анна Буйкевич продолжит.
Уборочная в хозяйстве "Стригово" сегодня на финише. Пшеницу домолотили еще накануне. Урожай порадовал - в среднем 45 центнеров с гектара. Остались последние поля с зернобобовыми. В работе все 6 экипажей предприятия.
За рулем комбайна - инженер-механик хозяйства Сергей Семенюк. На хлебной ниве трудится уже 4 сезон. С помощником Николаем Колядой в этом году первым в Кобринском районе среди молодежных экипажей намолотили 1000 тонн зерна.
Задействованв уборочной и отец Сергея. Александр Семенюк работает водителем в райисполкоме. Но в этом году решил попробовать себя в качестве помощника комбайнера.
А еще в этом хозяйстве, кажется, зарождается традиция: второй год подряд уборочную завершают 17 августа.
Мы довольны результатом. Он не хуже, чем в прошлом году.У нас было определенное волнение по весне. Но сейчас надо констатировать факт, что у нас все получилось. Результатом урожая, я считаю, стал факт соблюдения технологий. Мы все выдержали.
Горячая пора сейчас и для работников комбинатов хлебопродуктовстраны.ВКлимовичах в день со всех уголков области принимают до 90 большегрузов с зерном. Сейчас озимые пшеница и рожь. Взвешивание, лабораторные исследования. По сути, здесь и решается, испекут ли из этой партии каравай.
Если меньше 710 г в одном литре зерна - значит это зерно мы отправляем на фураж. Если выше соответственно, то это уже продовольственное зерно. Затем определяем влажность зерна. Еще один показатель - это клейковина. Определяем мы его на анализаторе. В данном образце показатель 23,6 %. Соответственно это пшеница продовольственная.
Элеваторы тоже работают в эти дни до последней партии с полей. Если нужно, и просушат. Ведь не только закрома нужно заполнить (это почти 130 тысяч тонн зерна), еще и переработку обеспечить сырьем. Мельницакомбината хлебопродуктовприступила к помолу нового урожая. Конвейеры только и успевают фасовать муку.
Заготовили 80 % зерна пшеницы - выполнение госзаказа у нас идет. Это около 37 тысяч и ржи продовольственной около 8 тысяч. И клейковина достойная, и белизна муки. Постарались наши хлеборобы, наши труженики. Поэтому спасибо им большое.
В пик мы принимали до 6-6,5 тысячи тонн зерна. Есть у нас три участка хлебоприемных - это Кричев, Костюковичи. На данный момент мы развернуты на 4 смены. Работаем круглосуточно. 100 % будем с хлебом.
По-другому быть и не может. Аграрии Беларуси уже намолотили6 миллионов тонн зерна с учетом рапса.
Средние темпы уборки складывались порядка 3,5-4 % в день к 6 %, которые были обозначены и поставлены главой государства по ежедневным темпам уборки. Но последние дни установилась солнечная погода. Темпы уборки наращиваются. Уже более 200 тысяч в день мы намолачиваем зерна.
Завершить жатву в южном регионе страны планируется к 20августа. В северном - позже на 5 дней.
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