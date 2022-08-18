6 млн тонн зерна намолочено в Беларуси - убрано 75 % площадей

Актуальная информация с белорусских полей:6 миллионов тонн хлеба, убрано уже 75 % площадей.



Помогают в деле и учащиеся аграрных ссузов. В Витебской области, например, шесть студентов Городокского аграрно-технического колледжа проходят производственную практику на полях сельхозфилиала "Мазоловогаз". Будущим специалистам доверяют отвоз камней и соломы с убранных полей. Помощь в жаркий сезон кстати: опытные хлеборобы могут сосредоточиться на главном. А это не только уборка зерновых, но и подготовка почвы, и сев озимых культур.



Павел Бацала, учащийся Городокского аграрно-технического колледжа:

Отец у меня работает машинистом-трактористом в этом хозяйстве. Научил меня. У меня получается. Знания у меня есть, можно трудиться. В данный момент мы выполняем перевоз соломы с поля на место хранения. Оплата у нас будет достойная. Уборка зерновых в хозяйстве "Мазоловогаз" завершается. Средняя урожайность - 58 центнеров с гектара. Отдельные поля - с озимой пшеницей - дали более 68 центнеров на круг. Влажность зерна в эти дни не превышает 20 процентов.