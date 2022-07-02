6 мрлд долларов - показатели товарооборота Беларуси с Приморским краем стремительно растут

Активное взаимодействие у нас с Приморским краем. Показатели товарооборота стремительно растут. К концу года должны достичь цифры в 6 миллиардов долларов. Это тоже результат Форума регионов Беларуси и России. Успехами переговоров в эксклюзивном интервью поделился губернатор Приморского края Олег Кожемяко (видео).