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6 мрлд долларов - показатели товарооборота Беларуси с Приморским краем стремительно растут

Активное взаимодействие у нас с Приморским краем. Показатели товарооборота стремительно растут. К концу года должны достичь цифры в 6 миллиардов долларов. Это тоже результат Форума регионов Беларуси и России. Успехами переговоров в эксклюзивном интервью поделился губернатор Приморского края Олег Кожемяко (видео).

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