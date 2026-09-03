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70 нарушителей и 5 тыс. т спасенного урожая: как КГК борется за продовольственную безопасность

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уборка зерна на комбайне

Недисциплинированность нередко превращается в настоящее вредительство. Особенно если речь идет о таких ключевых отраслях, как сельское хозяйство.

От результативности уборочной кампании зависит продовольственная безопасность всей страны. Казалось бы, прописная истина, но ответственность, к сожалению, чувствуют не все. О таких случаях рассказали в проекте "На контроле Президента".

Комитет госконтроля в конце июля проверил, например, хозяйства Добрушского района. Без замечаний не обошлось. Местная "Оборона" - так называется сельхозпредприятие - оказалась не такой уж крепкой.

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Были установлены различные нарушения: перевозка зерна без укрытия, отсутствие контроля влажности и температуры зерна с полей, а также факты частичного замокания, хранящихся здесь 300 т пшеницы и 150 т овса.
Юрий Иванчиков, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Гомельской области
Юрий Иванчиков, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Гомельской области

По требованию КГК все нарушения были оперативно устранены. Но почему не сделали это раньше? "Журнал учета влажности и температуры зерна не велся, потому что не было кому вести. Не было ни бригадира, ни агронома", - обозначил директор КСУП "Оборона" Василий Ширко. По его словам, сейчас агронома взяли, он стал все вести. А пленки не было, потому что это новое требование. После замечания все оперативно исправили, и сейчас все машины оборудованы этими тентами.

Директор уверяет, что выводы на будущее точно сделаны. Совсем скоро земли хозяйства перейдут во владение птицефабрики из Гомельского района. Но добрушские власти снимать с себя ответственность не намерены. Это ведь в их интересах, чтобы здесь был полный порядок. А рецепт простой: все та же дисциплина. Именно благодаря ей удалось достойно провести агросезон-2026.

Олег Архипенко, первый зампредседателя - начальник управления Добрушского райисполкома:

"На 14 августа площади были убраны в полном объеме. Валовый сбор составил 79 тыс. т (103 % к уровню прошлого года), урожайность - 29,6 ц/га. Проводились выезды с целью контроля и оказания помощи - теоретической и практической".

Олег Архипенко, первый зампредседателя - начальник управления Добрушского райисполкома

Благо, в битве за урожай "Оборона" все-таки не ушла в тыл, а вышла на передовую. Хозяйство первым завершило все работы и отправило механизаторов на помощь коллегам. Такая кооперация действительно очень важна, и примеров в районе много. Например, хозяйство "Утевское" всегда готово предоставить свой зерносушильный комплекс.

"Зерно не должно быть влажным, потому что идет самосогревание. За счет этого появляется плесень. Порча урожая, получается", - подчеркнула замдиректора ОАО "Утевское" Галина Демкова.

И вернемся к отсутствию дисциплины. "Утевскому" такое точно не грозит. По многим показателям это лучшее хозяйство в районе, и все благодаря ответственному отношению к своему делу.

Неравнодушных людей там немало, но контроль никто не отменял, особенно во время уборочной.

Сергей Глоба, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области

Сергей Глоба, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:

"Комитет предотвратил порчу более 5 тыс. т зерна, которое хранилось с повышенной температурой и влажностью. Где-то была частично комковатость, плесень. По требованию КГК принимались оперативный меры. Но в 1,5 тыс. т зерна выявлена порча. Но ущерб возмещен в полном объеме".

Сегодняшний урожай - это продовольственная безопасность страны завтра. Поэтому и спрос жесткий. Только в Гомельской области за различные нарушения в ходе уборочной к ответственности были привлечены более 70 виновных лиц.

Разделы:

ЭкономикаСельское хозяйство

Теги:

На контроле Президентаурожай
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