70 нарушителей и 5 тыс. т спасенного урожая: как КГК борется за продовольственную безопасность

Недисциплинированность нередко превращается в настоящее вредительство. Особенно если речь идет о таких ключевых отраслях, как сельское хозяйство.

От результативности уборочной кампании зависит продовольственная безопасность всей страны. Казалось бы, прописная истина, но ответственность, к сожалению, чувствуют не все. О таких случаях рассказали в проекте "На контроле Президента".

Комитет госконтроля в конце июля проверил, например, хозяйства Добрушского района. Без замечаний не обошлось. Местная "Оборона" - так называется сельхозпредприятие - оказалась не такой уж крепкой.

quote Были установлены различные нарушения: перевозка зерна без укрытия, отсутствие контроля влажности и температуры зерна с полей, а также факты частичного замокания, хранящихся здесь 300 т пшеницы и 150 т овса. Юрий Иванчиков, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Гомельской области

По требованию КГК все нарушения были оперативно устранены. Но почему не сделали это раньше? "Журнал учета влажности и температуры зерна не велся, потому что не было кому вести. Не было ни бригадира, ни агронома", - обозначил директор КСУП "Оборона" Василий Ширко. По его словам, сейчас агронома взяли, он стал все вести. А пленки не было, потому что это новое требование. После замечания все оперативно исправили, и сейчас все машины оборудованы этими тентами.

Директор уверяет, что выводы на будущее точно сделаны. Совсем скоро земли хозяйства перейдут во владение птицефабрики из Гомельского района. Но добрушские власти снимать с себя ответственность не намерены. Это ведь в их интересах, чтобы здесь был полный порядок. А рецепт простой: все та же дисциплина. Именно благодаря ей удалось достойно провести агросезон-2026.

Олег Архипенко, первый зампредседателя - начальник управления Добрушского райисполкома:

"На 14 августа площади были убраны в полном объеме. Валовый сбор составил 79 тыс. т (103 % к уровню прошлого года), урожайность - 29,6 ц/га. Проводились выезды с целью контроля и оказания помощи - теоретической и практической".

Благо, в битве за урожай "Оборона" все-таки не ушла в тыл, а вышла на передовую. Хозяйство первым завершило все работы и отправило механизаторов на помощь коллегам. Такая кооперация действительно очень важна, и примеров в районе много. Например, хозяйство "Утевское" всегда готово предоставить свой зерносушильный комплекс.

"Зерно не должно быть влажным, потому что идет самосогревание. За счет этого появляется плесень. Порча урожая, получается", - подчеркнула замдиректора ОАО "Утевское" Галина Демкова.

И вернемся к отсутствию дисциплины. "Утевскому" такое точно не грозит. По многим показателям это лучшее хозяйство в районе, и все благодаря ответственному отношению к своему делу.

Неравнодушных людей там немало, но контроль никто не отменял, особенно во время уборочной.

Сергей Глоба, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:

"Комитет предотвратил порчу более 5 тыс. т зерна, которое хранилось с повышенной температурой и влажностью. Где-то была частично комковатость, плесень. По требованию КГК принимались оперативный меры. Но в 1,5 тыс. т зерна выявлена порча. Но ущерб возмещен в полном объеме".

Сегодняшний урожай - это продовольственная безопасность страны завтра. Поэтому и спрос жесткий. Только в Гомельской области за различные нарушения в ходе уборочной к ответственности были привлечены более 70 виновных лиц.