700 тыс. т сахара и рекордный урожай яблок: как работает перерабатывающая отрасль Беларуси

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В Беларуси идет уборка сахарной свеклы. Урожай оценивается позитивно - более 5,5 млн т. Четыре сахарных завода уже перерабатывают сырье, мощность превышает 40 тыс. т в сутки. Произведено более 280 тыс. т сахара, а к концу года ожидается не менее 700 тыс. - хватит и для внутреннего потребления, и для экспорта.

Параллельно консервная отрасль переживает рекордный урожай яблок: уже заготовлено более 47 тыс. т, что в 1,6 раза больше прошлого года. Экспорт продукции за 8 месяцев вырос на 25 %. О работе перерабатывающей промышленности рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков в "Актуальном интервью".

Уборка сахарной свеклы началась 21-25 августа. Четыре сахарных завода были готовы к приему и переработке. Прогноз урожая составляет более 5,5 млн т. "Мы способны перерабатывать более 40 тыс. т свеклы в сутки. Это сокращает время переработки, оптимизирует затраты и снижает потери от поздних периодов, когда свекла теряет сахаристость. Уже переработано более 1,8 млн тонн, произведено более 280 тыс. т сахара. Ожидаем не менее 700 тыс. т - хватит и для внутреннего потребления, и для экспорта", - сообщил председатель Белгоспищепрома.

В этом году ожидается рекордный урожай яблок. Консервная отрасль переведена на круглосуточный режим, привлечены дополнительные смены. "Планируем получить более 600 тыс. т плодоовощной продукции. Кампания по уборке осенних сортов завершена, приступают к зимним сортам. Уже заготовлено более 47 тыс. т яблок - в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Яблоко перерабатываем на полуфабрикат: пюре и сок, которые хранятся в септическом виде весь сезон. Высокий урожай позволит снизить себестоимость и отразится на стоимости готовых изделий", - пояснил Олег Жидков.

За 8 месяцев экспорт продукции вырос более чем на 25 %. Основные позиции - сахар, кондитерские изделия, масложировая продукция, пищеконцентраты и пивоваренная отрасль. "Рапсовое масло выходит на ключевые позиции. В этом году впервые поставляем его в Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Мьянму - страны, которые ранее с нами не сотрудничали. Участие в выставках и визиты деловых кругов помогли убедить партнеров в полезности продукта, что совпадает с трендом на здоровый образ жизни", - резюмировал председатель Белгоспищепрома.

Перерабатывающая отрасль Беларуси демонстрирует устойчивый рост: высокие урожаи свеклы и яблок, модернизация мощностей и расширение экспортной географии. Главное не только собрать и переработать все без потерь, но и закрепиться на новых рынках, где белорусская продукция ценится за качество и пользу.