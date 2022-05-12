70 % картофеля, который созреет на полях предприятия "За мир", отправят в Россию

В любой сфере, чтобы был хороший результат, важно коллективное желание достичь успеха. И белорусы привыкли помогать друг другу в работе. Так в Брестском районе местные жители начали выращивать картофель в промышленных масштабах благодаря помощи сельхозпредприятия. Технологии - такие же, как в промышленном сельском хозяйстве. А скорость значительно быстрее. Мария Тройнич продолжит.

Пятилетний Дима мечтает стать комбайнером и уже выучил песню про будущую профессию. А пока помогает дедушке сажать картошку. Говорит, драники и пюре - его самые любимые блюда.

В этом сезоне семья замахнулась сразу на 20 соток. Для четверых человек работы очень много, поэтому попросили помощи у местного хозяйства. Сельхозпредприятие выращивает картофель "под ключ": сажает, обрабатывает и даже выкапывает.

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Долго все это было. Отдельно мерили сотки, отдельно пахали. А сейчас - вспахали, разделили. За дня 4-5 посадится все населению. И уход даже другой. Не так, как раньше, сами ходили, обрабатывали. А тут - три обработки. Петр Гучко, житель д. Страдечь

Картофельный бум

В этом сезоне в Брестском районе случился настоящий картофельный бум. Предприятие "За мир" отдало в аренду местным жителям почти в два раза больше земли, чем обычно. Свою картошку на полях организации будут растить сразу 160 семей.

Погода хорошая! Садим картошечку, стараемся вовремя ее посадить, чтобы хороший был урожай. И всеми способами стараемся быстро ее подвезти, обеспечить бесперебойную работу. Андрей Никонюк, механизатор ОАО "За мир"

Технологии - такие же, как в промышленном сельском хозяйстве. На этапе посадки главное - закрыть в почве влагу.





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Получается, мы садим и сразу гребнеобразователем делаем гребень. Он трамбуется, и сохраняется влага в картошке. В этом году мы посадили 4 сорта картофеля. Александр Иванец, и. о. главного агронома ОАО "За мир"

Свои картофельные площади в хозяйстве уже засеяли. В этом году решили перевыполнить план на 10 гектаров, потому что прогнозируют высокий спрос на продукцию. Всего под любимый белорусами корнеплод здесь отвели 65 гектаров земли.

Посадку картофеля заканчивают в Брестском районе

В этом сезоне организации посадила новый сорт -"бриз". Им засеяли 3 гектара. По словам специалистов, такой картофель лучше подходит для варки и имеет отличные вкусовые качества.