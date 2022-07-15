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7 инфраструктурных проектов в транспортной сфере утвердили на заседании Совета ЕЭК
О вопросах евразийской интеграции говорят сегодня на Совете ЕЭК в Витебске. На повестке два десятка вопросов. Ключевые - о промышленной кооперации, развитии транспортных коридоров внутри союза и выходе на международные рынки. Подробнее о темах в рамках пяти Светлана Лукьянюк.
Заседание Совета ЕЭК в Витебском облисполкоме стартовало в 9 утра с широкого состава. Сейчас проходит в узком. Говорят главным образом о создании равных правил работы для субъектов хозяйствования стран "пятерки". В частности, о фитосанитарных требованиях на таможне и проведении биологических исследований лекарственных средств на территории ЕАЭС. А это то самое импортозамещение и снижение зависимости от внешних поставок. Также на повестке дня логистика и быстрая доставка товаров, а значит открытие новых маршрутов. Тема эта уже звучала на межправсовете в Минске в июне на уровне премьеров, а сегодня вице-премьеры утвердили семь инфраструктурных проектов в транспортной сфере. Их реализация направлена на развитие евразийских транспортных коридоров и транзитного потенциала союза.
Совет ЕЭК обсуждает и меры по регулированию экспорта. Все это для обеспечения продовольственной безопасности всех партнеров. Поэтому важно согласовать в ближайшее время прогнозные балансы поставок пшеницы, кукурузы, сахара и подсолнечного масла, так как экономики стран Союза взаимодополняемые и есть возможность обеспечить свой рынок всем необходимым.
Сейчас заседание продолжается в узком составе и в закрытом режиме. В перечне вопросов формирование единого рынка газа ЕАЭС, финансирование промышленной кооперации и взимание косвенных налогов. Обсуждают и повестку предстоящего заседания межправсовета в Кыргызстане в конце августа. По итогам заседания мы ждем подхода к прессе вице-премьеров Беларуси и России.