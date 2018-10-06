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80 процентов урожая картофеля в Минской области убрано

Постепенно завершается и уборка кукурузы, а также моркови и капусты. Обработано и около 40 процентов полей с сахарной свеклой. Аграрии отмечают: если картофель в нынешнем году уродил немного меньше, то урожай свеклы и яблок очень богатый.

Завершился и сев озимых культур. В этом году посевные площади увеличились на 13 процентов. Это обеспечит более высокий урожай раннеспелых трав. 

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