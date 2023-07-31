80 российских регионов - партнеры Беларуси, или Как Беларусь и Россия работают на укрепление союзной экономики

Беларусь и Россия работают на укрепление союзной экономики. И этот тренд в последнее время становится все более выраженным. В числе наших партнеров - порядка 80 российских регионов. Для сотрудничества нет преград! Даже если путь для нашей продукции порой пытаются закрыть в буквальном смысле. Калининградская область тому пример. Литва блокирует транзит для целых групп товаров, поддерживая методы экономической войны. Но, как показывает практика, наши тесные связи не разорвать ни санкциями, ни расстояниями, ни стараниями отдельных политиков. В этом убедилась наш корреспондент Ольга Анищенко. Калининград в нашей рубрике "Ближе некуда".

Самая западная точка России. Ее форпост на Балтике. Белорусская диаспора здесь - одна из самых больших. Белорусы массово переезжали сюда после войны, пускали корни. И эти связи и сегодня крепче тысячи нитей. Так что Калининград для нас во всех смыслах ближе некуда.



Агропром объединяет! И это уже традиция. Так, в Калининграде больше половины саженцев белорусской селекции. С недавнего времени. А еще десять лет назад здесь знать не знали о своих яблоках или грушах. Казалось, проще купить у соседей-поляков, чем разворачивать свою программу садоводства. Но жизнь, как известно, распорядится по-другому.

Мы находимся в самом первом саду, заложенном в Калининградской области в 2013-2016 годах. Интенсивного сада такого типа не было никогда. Это был первый заложенный сад белорусскими саженцами. Владимир Гурбанович, директор ООО "Калининградский плодопитомник"



И сегодня этот плодопитомник - самый большой в регионе. Дело рук белоруса Владимира Гурбановича. И кажется, что здесь, как в Греции, есть все! Эта работа постепенно набирала обороты, саженцы покупали местные хозяйства. И сегодня они уже сами получают урожаи! Так что наш аграрный опыт в Калининграде стал поистине бесценным.



Как коренной белорус, я скажу: все должно быть свое! И в Калининграде я хочу, чтоб все было свое. Владимир Гурбанович, директор ООО "Калининградский плодопитомник"



Иметь дело лучше, бесспорно, с надежным партнером! Виктор Корнеенко (и он, конечно, тоже белорус) - один из таких. Если не все, то многие наши заводы - в числе его поставщиков! Он точно знает: показать белорусский продукт не стыдно никогда и нигде. Так что к его "Березе у дома" - сети продуктовых магазинчиков - не зарастает народная тропа!



В Калининграде многие уже научены: белорусское - это вкусно, доступно и натурально. Лучше, понятно, своим примером показать. И он показывает, заверяя: закупается только



Мы позиционируем, что это строгие советские ГОСТы, которых уже в России нет. Это качество, проверенное временем. Все-таки маркетинг в Беларуси тоже работает очень активно. В силу того, что ушли импортные бренды, это тоже дает свои подвижки в продвижении. Виктор Корнеенко, гендиректор компании ООО "Белая Русь"



Импортные, конечно, ушли. Зато свои не просто остались - стали крепче стоять на ногах. Но оптимизма хозяевам белорусской сети не занимать: как бы ни складывалась конкуренция, нашу молочку и колбасы точно купят! Поэтому везут без всяких опасений.



Но есть что и Калининграду нам предложить. Отсюда держат путь знаменитые рыбные деликатесы с говорящим названием "За Родину". Это вообще без малого четверть российского рынка шпрот и почти пятая доля рыбной консервации в целом. И самый большой завод, который не изменяет себе: у производителя есть только 8 часов, чтобы свежая рыба отправилась в банку!



Это наше серебро! Когда заходит в коптильную печь - выходит золотом. Мы ловим серебро, а продаем золото! Сергей Лютаревич, председатель Совета директоров группы компаний "За Родину"



Шпроты в Беларуси любят. Это такая консервированная ностальгия из прошлого. В котором, кстати, Латвия закрывала все потребности. И наши, и даже почти все российские. 22 завода как-никак! Но рижский шпрот уже не тот. Прибалтика растеряла и производства, и покупателей. А Россия нарастила. Да, санкции, а с ними запрет на литовский транзит, сделали дорогу в Беларусь для калининградских деликатесов длиннее. И дороже. Но на заводе заверяют: не для покупателя!



Мы около 20 видов консервов поставляем в Беларусь. Наш продукт знают. И мы готовы конкурировать с любой страной и любым производителем. В Беларусь мы часть везем паромом, часть - на наш московский склад, а оттуда делаем переадресацию. Но на цене для белорусского потребителя это никак не сказалось. Мы это делаем за счет своей рентабельности. Сергей Лютаревич, председатель Совета директоров группы компаний "За Родину"

В сферы взаимных интересов сегодня попадает и наша техника, и стройматериалы… Логистика поставки, понятно, усложняет. Хочу - даю транзит, не хочу - не даю. Как-то так это работает со стороны Литвы, рассуждает губернатор. Обещали одно, а на деле - другое. Словом, не ищите логики!



Мы получили серьезную поддержку от Президента, от Москвы. В этом году уже доведено до наших перевозчиков, покрываются за счет федеральных средств. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области России

