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8 миллионов тонн зерна собрали белорусские аграрии. Осталось обработать чуть более процента хлебных площадей
В лидерах по намолотам традиционно центральный регион. Здесь собрали без малого 2 миллиона тонн зерна. А в Гродненской области по традиции самая высокая урожайность. Регион собрал более полутора миллиона тонн хлеба. На Брестчине намолочено 1 миллион 347 тысяч тонн, 1 миллион 115 тысяч тонн убрали в Могилевской области. Кстати, здесь большую часть урожая собрали молодежные экипажи. Витебский регион намолотил 1 миллион 68 тысяч тонн зерна, немного не дотянули до миллиона аграрии Гомельщины.
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