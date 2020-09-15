8 миллионов тонн зерна собрали белорусские аграрии. Осталось обработать чуть более процента хлебных площадей

В лидерах по намолотам традиционно центральный регион. Здесь собрали без малого 2 миллиона тонн зерна. А в Гродненской области по традиции самая высокая урожайность. Регион собрал более полутора миллиона тонн хлеба. На Брестчине намолочено 1 миллион 347 тысяч тонн, 1 миллион 115 тысяч тонн убрали в Могилевской области. Кстати, здесь большую часть урожая собрали молодежные экипажи. Витебский регион намолотил 1 миллион 68 тысяч тонн зерна, немного не дотянули до миллиона аграрии Гомельщины.



