9 модулей, 60 топ-менеджеров и экскурсии на заводы: БелТПП запустила курс "Путь экспортера 2026"

Белорусская торгово-промышленная палата подвела промежуточные итоги работы с экспортерами и представила новый образовательный проект. О динамике внешней торговли, инструментах поддержки предприятий и программе "Путь экспортера" рассказали заместитель председателя БелТПП Виталий Вабищевич и директор Центра делового образования БелТПП Елена Хорошевская.

Цифры экспорта

По словам Виталия Вабищевича, за I полугодие 2026 года внешнеторговый оборот составил 113 %. В 2025 году Беларусь вышла за пределы 100 млрд долларов США - это серьезное достижение за последние десятилетия. Экспорт товаров вырос на 111 %, а экспорт услуг - на 127 %.

"Где недорабатываем? Здесь вполне обоснованно на это всегда обращает внимание глава государства. Это вопрос сальдо внешней торговли", - отметил эксперт. По экспорту товаров сальдо не в пользу Беларуси, но благодаря превышению экспорта услуг над импортом примерно на 2,7 млрд долларов услуги фактически закрывают внешнеторговое сальдо, и оно складывается в незначительно позитивную сторону.

По данным за восемь месяцев 2026 года, рост экспорта товаров уже составил 120 %. По Российской Федерации, несмотря на и так беспрецедентный рост взаимодействия, экспорт вырос на 20 %.

БелТПП как институт поддержки

Виталий Вабищевич напомнил, что ТПП является одним из нефинансовых институтов поддержки экспорта. Номенклатура услуг палаты включает более 100 видов деятельности: от понимания, на какие рынки выходить, до защиты объектов интеллектуальной собственности, сертификации, предотгрузочных инспекций, составления внешнеэкономических контрактов, участия в выставках и урегулирования споров.

Факт Членство в БелТПП добровольное, и на сегодняшний день около 2 тыс. предприятий являются членами палаты.

"Торгово-промышленная палата - это не наше белорусское изобретение. Фактически в каждой стране мира есть торгово-промышленная палата. И многие предприятия, иностранный бизнес, когда им что-то нужно узнать о предпринимательстве в стране, открывают поисковик и пишут "Chamber of Commerce and Industry". Они знают, что палаты - это крупнейшее бизнес-объединение, официальные организации, которым можно доверять", - подчеркнул Виталий Вабищевич.

Новый образовательный курс "Путь экспортера"

Елена Хорошевская представила новый масштабный образовательный бизнес-курс Центра делового образования - "Путь экспортера 2026". Это цикл из девяти двухдневных модулей, которые отражают путь экспортного предприятия при выходе на рынки. В программе - выход на новый рынок, разработка нового продукта, упаковки с учетом специфики рынка.

"Каждый рынок имеет свою специфику. Не только вкусовые качества продукта нужно учитывать, но и то, с каким внешним видом нужно выходить", - пояснила Хорошевская. Например, белорусская тушенка в черной банке продается на китайский рынок, где есть свои предпочтения по цвету и упаковке.

Практики для практиков

Виталий Вабищевич отметил, что курс реализует концепцию B2B-образования - "практики для практиков". Спикерами станут порядка 60 топ-менеджеров белорусских предприятий: руководители, директора по маркетингу, главные юристы.

"Самый главный вопрос и сложность, с которой мы сталкиваемся, - вытянуть реальных практиков на образовательную площадку, чтобы они поделились, например, как их сырок оказался на полке в магазине в Индонезии", - признался Виталий Вабищевич.

Он уверен, что топ-менеджеры понимают: все в одной лодке. Опыт выхода на рынки Африки, Кении, Нигерии полезен, даже если коллега работает в другой отрасли. "Конкуренция во благо", - резюмировал заместитель председателя БелТПП.

Модули будут проходить на базе Белорусской универсальной товарной биржи, "Великого камня", "Белэксимгаранта", "Беларусбанка", МТЗ, "Слодыча" и других предприятий. Участники смогут увидеть производство, поучаствовать в экскурсиях. По окончании выдается сертификат об обучении государственного образца.

Виталий Вабищевич отметил, что толчком для такой стратегии стало в том числе Министерство экономики, которое в соответствии с постановлением выдает статус бизнес-школы.

"Его получить непросто, мы на себе это прошли. У нас есть госаккредитация, лицензии. Но статус бизнес-школы - это задача на будущее, именно развиваться с точки зрения бизнес-образования. И мы сегодня данный курс полностью встраиваем в концепцию именно бизнес-школы", - подчеркнул он. По его словам, это будет иметь продолжение.

Инструменты продвижения экспортеров

Говоря о ключевых инструментах продвижения на внешние рынки, Виталий Вабищевич обратил внимание на постановление о компенсации транспортно-логистических услуг, вышедшее в августе 2026 года. Оно охватывает 55 стран для производителей продовольствия.

БелТПП также стала координатором конгрессно-выставочной деятельности на территории Беларуси. Например, недавно прошел "ИННОПРОМ", собравший более 45 стран.

"Мы концентрируемся на создании условий совершенствования этой отрасли, чтобы в стране проводились мероприятия и привлекались иностранные деловые круги, соответственно, потенциальные инвесторы", - заключил заместитель председателя БелТПП.