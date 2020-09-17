90 белорусских предприятий готовы принять участие в Международной выставке импорта в Шанхае, которая запланирована на ноябрь (но пока остается под вопросам). Как отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, сейчас ожидается ответ от китайских партнеров, чтобы подписать финансовые документы. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, Белорусская торгово-промышленная палата свою деятельность не останавливала, выставки переведены в режим онлайн. Так, с октября текущего года и по январь 2021-го пройдет Международная промышленная онлайн-выставка, которая объединит на одной площадке компании из разных стран и новинки от крупно-габаритных машин до научно-технических разработок и IT-решений.



