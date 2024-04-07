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9,1 млн т зерна и 32 ц кормовых единиц на условную голову в животноводстве - Бартош о планах на 2024 год
Как влияет на сельскохозяйственные работы переменчивая весенняя погода, в программе "Главный эфир" спросили у министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергея Бартоша.
Перепады температурного режима абсолютно не играют никакой роли, сегодня продолжается запланированный сев культур, отметил глава ведомства.
Больше на посевную влияют дождливые погодные условия, осадки, потому что сдерживаюттехнику (переувлажненная почва не дает нарастить темпы). Вблагоприятные теплые дни, по словам главы Минсельхозпрода, белорусские аграриипо темпам работ вышлина5 % и более в отдельныхрегионах. "Хотелось бы сохранить темп, но немножко сдержали погодные условия", - отметил он.
В этом году, по словам министра, зерна должны собрать не менее 9,1 млн т. Чтобы обеспечить белорусские сахароперерабатывающие предприятия, сахарной свеклыдолжны собрать5,1- 5,2 млн т. "У нас уже опыт есть. Попрошлому году уже неплохие результаты получены. Рапс - 1,1 млн т - это закономерность, а составлять объем производства должен 1,15 млнт".
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Самое главное сегодня - это обеспечить животноводство кормами. "32 ц кормовых единиц на условную голову в животноводствемы в обязательном порядке должны обеспечить, - сказал министр. - Это даст возможностьсохранить поголовье. Сегодня понятно, что у нас есть проблемы с падежами. Это именно из-за количества и качества кормов. А благоприятная ранняя весна нам позволит раньше войти в заготовку кормов и обеспечить необходимый объем. И, конечно, сев кукурузы не остается в стороне. Более 1,2 млн гектаров мы должны посеять кукурузы, из них порядка 270-275 гектаров на зерно, а остальное около миллиона - это корма".
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Сегодня самое главное - обеспечить получение длинного льняного волокна, сказал он."Нет необходимости увеличивать площади, главное - качество получить. Оно от многих факторов зависит, в том числе и от технологии выращивания, от погодных условий. Погодные условия мы поменять не можем, а технологию совершенствовать сможем, поэтому сегодня проводится учебана базе Оршанского льнокомбината и Института льна, проводили учебу с руководителями, которые занимаются выращиванием и переработкой льна. Стоит задача обеспечить 180 тыс. льнотресты и 55 тыс. льноволокна. И мы будем к этому стремиться", - заключил министр.
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