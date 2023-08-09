9 августа ток-шоу "Экономическая среда" расскажет об эффекте II Игр стран СНГ

Миллионы любителей спорта следят за трансляциями II Игр стран СНГ. Масштабное событие - настоящий праздник для спортсменов и болельщиков не только постсоветского пространства, но и ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, ОАЭ и Кубу. Во сколько обходится нашей стране такой масштабный форум? Каковы социальные, имиджевые, а главное - экономические эффекты? Наконец, что говорят гости? Сегодня заглянут в будущее и спрогнозируют отложенные дивиденды гости ток-шоу "Экономическая среда".