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9 августа ток-шоу "Экономическая среда" расскажет об эффекте II Игр стран СНГ
Миллионы любителей спорта следят за трансляциями II Игр стран СНГ. Масштабное событие - настоящий праздник для спортсменов и болельщиков не только постсоветского пространства, но и ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, ОАЭ и Кубу. Во сколько обходится нашей стране такой масштабный форум? Каковы социальные, имиджевые, а главное - экономические эффекты? Наконец, что говорят гости? Сегодня заглянут в будущее и спрогнозируют отложенные дивиденды гости ток-шоу "Экономическая среда".
"Экономическая среда" - программа, в которой понятным языком говорят о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Смотрите сегодня после "Панорамы".
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