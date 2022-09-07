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9 млн т зерна, 873 тыс. т рапса - уборочная зерновых в Беларуси близится к завершению

Уборочная зерновых в Беларуси уверенно близится к завершению. Всего намолочено 9 миллионов тонн зерна, в том числе 873 тысячи тонн рапса.

Это на полтора миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Урожайность зерновых в целом по стране также выше прошлогоднего показателя. Колосовых осталось убрать менее чем с двух процентов площадей, рапсовые поля освоены на 95 процентов от плана.

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