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9 млн т зерна, 873 тыс. т рапса - уборочная зерновых в Беларуси близится к завершению
Уборочная зерновых в Беларуси уверенно близится к завершению. Всего намолочено 9 миллионов тонн зерна, в том числе 873 тысячи тонн рапса.
Это на полтора миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Урожайность зерновых в целом по стране также выше прошлогоднего показателя. Колосовых осталось убрать менее чем с двух процентов площадей, рапсовые поля освоены на 95 процентов от плана.
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