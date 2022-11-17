"БЕЛДЖИ" планирует вывести на рынок обновленный седан

Завод "БЕЛДЖИ" за 5 лет работы вышел на запланированные производственные мощности - 15 машин в час. Об этом сообщил директор предприятия. Сегодня производство работает стабильно, рентабельность за 10 месяцев - около 6 %. Упор делают на внешние рынки. На экспорт отправляют порядка 80 %. По итогам года намерены выпустить и реализовать 25 тысяч автомобилей. Чтобы наладить поставки комплектующих, предприятие полностью перестроило логистические цепочки.