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"БЕЛДЖИ" планирует вывести на рынок обновленный седан
Завод "БЕЛДЖИ" за 5 лет работы вышел на запланированные производственные мощности - 15 машин в час. Об этом сообщил директор предприятия. Сегодня производство работает стабильно, рентабельность за 10 месяцев - около 6 %. Упор делают на внешние рынки. На экспорт отправляют порядка 80 %. По итогам года намерены выпустить и реализовать 25 тысяч автомобилей. Чтобы наладить поставки комплектующих, предприятие полностью перестроило логистические цепочки.
"БЕЛДЖИ" работает над расширением линейки модельного ряда. Уже в следующем году намерены вывести на рынок новый автомобиль отечественной сборки. Обновленный седан уже прошел технические испытания и готовится к массовому производству. Машина четвертого поколения выгодно отличается от предшественников по своим характеристикам.
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