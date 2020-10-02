"ЭКСПО-2020". Беларусь представит свои возможности в Дубае

Беларусь примет участие в "ЭКСПО-2020". Всемирная выставка, ожидается, пройдет в Дубае в следующем октябре - сроки перенесли практически на год в связи с пандемией. Об этом сообщили в Национальномцентремаркетинга МИД Беларуси. Наша страна планирует представить собственный павильон - его готовность уже 70 %. Общая площадь всей выставки - более 4-х квадратных километров. Организаторы разделили ее на три тематических района - "Мобильность", "Устойчивое развитие" и "Благоприятная возможность", где и разместится наш национальный павильон. Философия этой зоны: если объединить потенциал каждого человека в общие усилия, мы сможем изменить будущее.