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"Кастрычнiцкi эканамiчны форум": второй день

Всемирный банк предлагает в дорожной карте для экономики Беларуси укрепить систему соцзащиты населения. Об этом заявил глава представительства в нашей стране Алекс Кремер на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму". Сегодня эта тема получит продолжение в большой дискуссии. Эксперты будут говорить о том, как улучшить существующую систему и не разрушить социальный контракт.

На повестке также новые возможности для белорусского экспорта

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