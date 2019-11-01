"Кастрычнiцкi эканамiчны форум": второй день

Всемирный банк предлагает в дорожной карте для экономики Беларуси укрепить систему соцзащиты населения. Об этом заявил глава представительства в нашей стране Алекс Кремер на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму". Сегодня эта тема получит продолжение в большой дискуссии. Эксперты будут говорить о том, как улучшить существующую систему и не разрушить социальный контракт.