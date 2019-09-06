"СЭЗ Брест" - территория новых возможностей

В Бресте комфортно не только отдыхать, но и работать. Здесь созданы все условия для развития межрегиональных связей, да и в целом укрепления бизнес-сотрудничества.



Именно в городе над Бугом появилась первая в стране свободная экономическая зона. Она работает уже третье десятилетие.



Какие задачи сегодня стоят перед одной из самых успешных бизнес-площадок региона, расскажет Виктория Антоненкова.





В СЭЗ "Брест" работает крупнейший в СНГ комплекс по культивированию шампиньонов

Здесь прибыль растет как грибы после дождя. В СЭЗ "Брест" работает крупнейший в СНГ комплекс по культивированию шампиньонов. Только за день на нем собирают около 30 тонн грибов. А скоро производство увеличат еще на треть - рынок просит, причем зарубежный.

Немецкий производитель лакокрасочных материалов открыл в Бресте уже третье предприятие

Выгодное географическое положение, хорошая инфраструктура, значительные налоговые и таможенные преференции позволяют задуматься о дальнейшем расширении.

Новые рынки готов завоевывать и один из крупнейших в Беларуси производителей кухонной бытовой техники

В свободной экономической зоне брестская компания открыла сразу два дочерних предприятия. С качеством белорусских плит знакомы не только в СНГ, есть поставки в Польшу, Монголию, на Кубу и даже в Канаду.

В свободной экономической зоне "Брест" около 80 резидентов