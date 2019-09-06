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"СЭЗ Брест" - территория новых возможностей
В Бресте комфортно не только отдыхать, но и работать. Здесь созданы все условия для развития межрегиональных связей, да и в целом укрепления бизнес-сотрудничества.
Именно в городе над Бугом появилась первая в стране свободная экономическая зона. Она работает уже третье десятилетие.
Какие задачи сегодня стоят перед одной из самых успешных бизнес-площадок региона, расскажет Виктория Антоненкова.
В СЭЗ "Брест" работает крупнейший в СНГ комплекс по культивированию шампиньонов
Здесь прибыль растет как грибы после дождя. В СЭЗ "Брест" работает крупнейший в СНГ комплекс по культивированию шампиньонов. Только за день на нем собирают около 30 тонн грибов. А скоро производство увеличат еще на треть - рынок просит, причем зарубежный.
Немецкий производитель лакокрасочных материалов открыл в Бресте уже третье предприятие
Выгодное географическое положение, хорошая инфраструктура, значительные налоговые и таможенные преференции позволяют задуматься о дальнейшем расширении.
Новые рынки готов завоевывать и один из крупнейших в Беларуси производителей кухонной бытовой техники
В свободной экономической зоне брестская компания открыла сразу два дочерних предприятия. С качеством белорусских плит знакомы не только в СНГ, есть поставки в Польшу, Монголию, на Кубу и даже в Канаду.
В свободной экономической зоне "Брест" около 80 резидентов
При этом больше половины предприятий построено с привлечением иностранных инвестиций. Налоговые льготы, удобное транспортное расположение и профессионализм белорусских специалистов позволяют ежегодно открывать в СЭЗ новые производства.
Более 20 лет развития. Первая в Беларуси СЭЗ - первая в стране и по производительности. СЭЗ "Брест" сегодня - это тысяча наименований промышленной продукции и товаров, более 20 тысяч трудоустроенных, треть всего экспорта региона и почти 1,5 миллиарда долларов привлеченных инвестиций. Продукцию компаний-резидентов знают почти в 70 странах. И останавливаться на достигнутом здесь не собираются.
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